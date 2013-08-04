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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۵۵

ابهام در برگزاری دیدار سایپا و پرسپولیس در کرج/ سکوت شورای تامین استان

ابهام در برگزاری دیدار سایپا و پرسپولیس در کرج/ سکوت شورای تامین استان

کرج-خبرگزاری مهر،با توجه به اعلام سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به برگزاری دیدار دو تیم سایپا و پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر هنوز شورای تامین استان البرز در خصوص برگزاری این دیدار در کرج پاسخی نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دیروز سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تیم سایپا در هفته چهارم لیگ برتر در کرج میزبان پرسپولیس خواهد بود ولی از قرار معلوم باز هم میزبانی از سرخآبی های پایتخت در هاله از ابهام قرار گرفته و هنوز شورای تامین استان نظر خود را برای برگزاری این دیدار نداده است.

در سال گذشته سازمان لیگ برتر در برنامه خود اعلام کرده بود که سایپای البرز در ورزشگاه انقلاب میزبان استقلال خواهد بود ولی این برنامه ریزی سازمان لیگ با مخالفت شورای تامین قرار گرفت و سایپا ورزشگاه آزادی را برای میزبانی به فدراسیون اعلام کرد.

به نظر می رسد قرار است اتفاقات سال گذشته رخ دهد و باز هم میزبانی از سرخآبی های پایتخت در کرج گرفته شود.

هنوز میزبانی کرج از پرسپولیس قطعی نشده است

محمد محمودی رئیس هیئت فوتبال استان البرز در خصوص برگزاری این دیدار  در کرج به خبرنگار مهر گفت: هنوز میزبانی کرج از پرسپولیس قطعی نشده است در فرایند انجام این بازی مهم عوامل بسیاری نقش دارند که هیات فوتبال و تیم اجرایی آن یکی از این عوامل است.

ما در سالهای گذشته همواره آمادگی خود را برای انجام این دیدار در مستطیل سبز ورزشگاه اعلام کرده ایم با این حال عوامل دیگری نیز در انجام شدن این بازی دخیل است که ما نقشی در آن نداریم و دستگاه های انتظامی و امنیتی هستند که باید نظر بدهند.

محمودی تصریح کرد:حق سایپاست که در خانه پذیرای تیم های دیگر خصوصا استقلال و پرسپولیس باشد با این حال نباید از برخی محدودیت ها و موانع گذشت که نیاز به بررسی دقیق و تمهیدات لازم دارد با این حال امیدوارم شرایط برای انجام این دیدار در کرج مهیا شود و سایپا بتواند از ظرفیت کامل بازی های خانگی بهره مند شود.

کد مطلب 2109699

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