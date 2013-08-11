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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

بسکتبال قهرمانی آسیا - فیلیپین؛

حدادی بهترین بازیکن فینال شد

حدادی بهترین بازیکن فینال شد

آسمانخراش ایرانی با درخشش فوق‌العاده‌ای که در دیدار فینال بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از خود نشان داد عنوان بهترین بازیکن دیدار پایانی جام ملت‌ها را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی سنتر تیم ملی بسکتبال نقش مهمی را در شکست فیلیپین ایفا کرد و بهترین بازیکن دیدار نهایی شد. این بازیکن با کسب 29 امتیاز، 16 ریباند، 2 بلاک شات و 2 پاس گل نمایشی خیره کننده در دیدار فینال جام ملت‌های آسیا داشت.

بعد از وی صمد نیکخواه بهرامی با 19 امتیاز بهتر از سایر بازیکنان داخل میدان ظاهر شد. کاپیتان تیم ملی 3 ریباند و 7 پاس گل هم به نمام خود ثبت کرد. مهدی کامرانی نیز با کسب 15 امتیاز، 5 پاس گل و 7 ریباند در رده بعدی قرار گرفت.

در تیم حریف هم جیسون ویلیام با کسب 18 امتیاز، 3 پاس گل و یک ریباند بهتر از دیگر یاران فیلیپین ظاهر شد.

تیم ملی بسکتبال در دیدار نهایی جام ملت‌های آسیا با برتری 85 بر 71 مقابل فیلیپین بر بام قاره کهن ایستاد.

کد مطلب 2113638

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