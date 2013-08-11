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۲۰ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

بسکتبال قهرمانی آسیا - فیلیپین؛

"حامد حدادی" ارزشمندترین بازیکن جام ملت‌های آسیا لقب گرفت

"حامد حدادی" ارزشمندترین بازیکن جام ملت‌های آسیا لقب گرفت

"حامد حدادی" به عنوان ارزشمندترین بازیکن بیست و هفتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا لقب گرفت. در این رده بندی نام "مهدی کامرانی" هم به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران امروز یکشنبه با برتری 85 بر 71 مقابل فیلیپین میزبان به نهمین پیروزی پیاپی خود در رقابتهای بسکتبال قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. "حامد حدادی" از ایران در پایان  این رقابتها از سوی برگزارکنندگان به عنوان ارزشمندترین بازیکن تورنمنت لقب گرفت.

این بازیکن با کسب 29 امتیاز، 16 ریباند، 2 بلاک شات و 2 پاس گل به عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار با فیلیپین هم لقب گرفت. حدادی با میانگین 17/6 امتیاز به عنوان امتیازآورترین کل مسابقات هم انتخاب شد.

مهدی کامرانی با 1/6 توپ‌ربایی در صدر قرار گرفت و صمد نیکخواه بهرامی با 1/4 توپ‌ربایی در جایگاه دوم ایستاد. کامرانی همچنین با 6/9 پاس منجر به گل در فهرست بهترین پاس‌دهندگان تورنمنت قرار گرفت. "مارکوس دوتیت" از فیلیپین با میانگین دو بلاک در صدر جدول قرار گرفت و حدادی از ایران با 1/9 در جای دوم ایستاد.

کد مطلب 2113648

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