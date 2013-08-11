به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران در این نامه پیشنهادی به آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته است: در راستای حضور پرقدرت‌تر نمایندگان آسیا در مسابقات جام جهانی و با توجه به اینکه مسابقات مرحله یک شانزدهم در تاریخ‌های 13 و 14 می 2014 برگزار می‌شود و جام جهانی در تاریخ 12 جون آغاز خواهد شد، پیشنهاد می‌شود به خاطر اینکه بتوانیم حمایت بیشتری از کشورهای آسیایی که در جام جهانی 2014 برزیل حضور دارند، داشته باشیم به منظور فراهم آوردن زمان بیشتر برای تمرین کردن و داشتن بازی‌های دوستانه و رسیدن به آمادگی کامل، مسابقات این مرحله به پس از جام جهانی2014 برزیل موکول شود.

در پایان نامه مهدی محمد نبی از آلکس سوسی خواسته تا پیشنهاد ایران به عنوان دستور جلسه کمیته تخصصی فوتبال حرفه‌ای در نزدیک‌ترین زمان برگزاری این جلسه به تصویب برسد و به کمیته مسابقات کمیته اجرایی کنفدراسیون جهت تصویب نهایی ارسال شود.

