ساماندهی پنج میلیون اسکیت کار در کشور/بومی سازی پیستهای اسکیت

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: این تعداد ورزشکاران تحت تعلیم مربیان اسکیت را شامل می شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که آمار ادوات اسکیت فروش رفته را به این مجموعه اضافه کنیم با ارقام قابل توجهی مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه برخی ورزشکارن با حضور در سالنهای ورزشی برخوردار از بیمه، از پوشش بیمه برخوردار می شوند، ادامه داد: در عین حال برخی با حضور در پیستهای آموزشی شهرداری و برخی نیز با پوشش بیمه یک شاخه ورزشی دیگر از خدمات بیمه استفاده می کنند.

محمدیان افزود: در بین این تعداد 50 هزار نفر بیمه ورشی خود ورزش اسکیت را دارند.

رئیس فدراسیون اسکیت کشور در خصوص برنامه ویژه بانوان اسکیت کار ادامه داد: تمامی برنامه های فدراسیون به صورت مشترک برای آقایان و بانوان طراحی شده است.

وی افزود: بانوان اسکیت کار کشور در حال حاضر می توانند با رعایت اصول شرعی و حجاب اسلامی در مسابقات قهرمانی شرکت کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد نیروی انتظامی با برخی ورزشکاران زن اسکیت کار در پیست های اسکیت تصریح کرد: در صورتی که بانوان ارزشهای رایج بومی و منطقه ای را رعایت کنند این برخوردها به حداقل خواهد رسید.

محمدیان معتقد است بومی سازی فضاهای ورزشی می توان ورزشهای مختلف از جمله اسکیت را در بین خانواده ها نهادینه ساخته و زمینه توسعه آن را موجب شود.

وی افزود: آموزش اسکیت برای تمامی سنین قابل اجرا است و این ورزش علاوه بر وجه فردی یکی از ورزشهای همگانی محسوب می شود.

به دنبال جذب حامیان مالی هستیم

رئیس فدراسیون اسکیت کشور در خصوص حمایتهای مالی فدراسیون از برنامه های استانی تصریح کرد: ساختار فعالیت فدراسیونها ایجاب می کند که برای توسعه فعالیت خود به ویژه در استانها به دنبال جذب حامیان مالی باشند.

محمدیان معتقد است آنچه باعث برون رفت از بن بستهای اقتصادی ورزش استانی خواهد شد در سایه جذب حامیان و تبعیت از قوانین فدراسیون است.

وی ابراز امیدواری کرد: در صورتی که زمینه توسعه ورزش اسکیت با راه اندازی پیستهای اسکیت در استانها فراهم شود، خانواده ها این ورزش را به عنوان مامن امنی برای ورزش عمومی تلقی خواهند کرد.

بررسی میزبانی جشنواره نونهالان

محمدیان از جمله برنامه های غنی سازی اوقات فراغت را برگزاری مسابقات لیگ و جشنواره نونهالان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چهار استان برای میزبانی مسابقات نونهالان اعلام آمادگی کرده اند.

وی تصریح کرد: میزبانی این جشنواره در دست بررسی است و به محض انتخاب استان میزبان به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.