به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هدایت ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های نهضت ملی مسکن خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: بنیاد مسکن در سطح کشور، راهبری حدود ۲۱۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن را در قالب پروژه‌های بنیادساز و گروه‌ساز بر عهده دارد و با نظارت مستمر، در حال رفع موانع موجود برای پیشبرد این طرح‌ها هستیم.

معاون عمران و مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در خوزستان هشت هزار واحد پروژه نهضت ملی مسکن در دست اجرا است که حدود چهار هزار واحد در قالب پروژه‌های گروه‌ساز اجرا می شود و در این راستا زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار گرفته است. مابقی پروژه‌ها نیز به صورت بنیادساز پیش می‌روند.

وی عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، همزمان با دهه فجر امسال، حدود ۴۰۰ واحد بنیادساز تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

معاون عمران و مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی صورت‌گرفته از پروژه‌های استان خوزستان تصریح کرد: در بازدید از پروژه اهواز، پیشرفت فیزیکی و کیفیت ساخت مطلوب ارزیابی شد و حدود ۲۰۰ واحد از این پروژه آماده تحویل است.

هدایت تأکید کرد: در صورت همراهی مردم در تأمین آورده نقدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید وزارت راه و شهرسازی، روند تکمیل واحدها تسریع خواهد شد. در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان به سقف وام‌های قبلی افزوده شده، ۲۰۰ میلیون وام قرض الحسنه پرداخت می شود و ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ۱۰ ساله برای دهک‌های یک تا چهار در نظر گرفته شده است که این سه ظرفیت در کنار آورده متقاضیان، به تکمیل نهایی پروژه‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

وی در خصوص وضعیت پروژه اندیمشک گفت: در بازدید امروز مقرر شد مشکلات موجود در این پروژه که عمدتاً ناشی از توافق مردم با انبوه‌سازان در مورد ساخت است، تعیین‌تکلیف شود.

معاون عمران و مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه پروژه یک هزار واحدی در دزفول فعال است، تصریح کرد: این پروژه با کیفیت مناسب در حال پیشرفت است و مقرر شد با رویکرد برون‌ساخت، پس از تکمیل مشاعات و تعیین‌تکلیف وضعیت تسهیلات، واحدها برای تکمیل نهایی به مردم تحویل داده شود که این امر منجر به کاهش قیمت تمام‌شده برای متقاضیان خواهد شد.

هدایت با اعلام اینکه پروژه های مسکن خوزستان با مانع جدی روبرو نیستند، اظهار کرد: در صورت تکمیل آورده توسط مردم، با استفاده از تسهیلات دولتی و حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، این واحدها در اسرع وقت قابلیت تحویل خواهند داشت.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن علاوه بر انجام وظایف در کلان‌شهرها، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ را نیز بر عهده دارد و با وجود محدودیت منابع، تعهدات خود را با کیفیت بالا و حتی فراتر از اعتبارات تزریق‌شده به انجام رسانده است. در استان خوزستان نیز مدیریت و اجرای این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود تا باقی‌مانده تعهدات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.