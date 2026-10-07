به گزارش خبرنگار مهر، حسن روح‌الامین ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از استادان و چهره‌های شناخته‌شده هنرهای تجسمی کشور با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، نشان خادمی افتخاری این آستان مقدس را دریافت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، در فضایی صمیمی میزبان جمعی از هنرمندان و استادان عرصه نقاشی، نگارگری و کاریکاتور کشور بود و در این دیدار درباره ظرفیت‌های هنر برای تبیین معارف مهدوی و نقش هنرمندان در این زمینه گفت‌وگو شد.



مسعود نجابتی، حسن روح‌الامین، عبدالحمید قدیریان، مسعود شجاعی طباطبایی و محسن مقدادی از جمله چهره‌های هنری حاضر در این دیدار بودند که درباره ظرفیت‌های هنر دینی و نقش آثار هنری در انتقال مفاهیم مرتبط با فرهنگ مهدویت به گفت‌وگو پرداختند.



در جریان این دیدار، از حسن روح‌الامین به پاس فعالیت‌های هنری و حضور مؤثر در عرصه هنر دینی تجلیل شد و نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران توسط تولیت این آستان به وی اهدا شد.



روح‌الامین در این دیدار درباره فعالیت‌های هنری خود و آثاری که با موضوعات مذهبی خلق کرده است سخن گفت و به یکی از تازه‌ترین آثارش با موضوع پیکر مطهر امام حسن عسکری(ع) اشاره کرد.



این هنرمند همچنین از خلق اثری با موضوع آغاز امامت حضرت مهدی(عج) خبر داد و درباره رویکرد خود در پرداختن به موضوعات و رویدادهای مذهبی در قالب نقاشی توضیحاتی ارائه کرد.



روح‌الامین که به واسطه خلق آثار واقع‌گرایانه با موضوع رویدادها و مضامین دینی شناخته می‌شود، در سال‌های فعالیت هنری خود آثاری با محوریت موضوعات مذهبی و آیینی خلق کرده است.



وی همچنین با اشاره به دریافت نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران، ابراز امیدواری کرد: این عنوان زمینه توفیق بیشتر برای خدمت و حضور در مسجد مقدس جمکران را برای او فراهم کند.



حسن روح‌الامین از هنرمندان شناخته‌شده عرصه نقاشی دینی است و آثاری همچون عرش بر زمین افتاد، شیرین‌تر از عسل، آتش پرستارم شده و آخرین سرباز لشکر را در کارنامه هنری خود دارد.



اثر عرش بر زمین افتاد از جمله آثار شناخته‌شده این هنرمند است که با موضوع واقعه عاشورا خلق شده و در میان آثار مذهبی او جایگاه ویژه‌ای دارد.



روح‌الامین همچنین به عنوان چهره سال هنر انقلاب شناخته شده و فعالیت‌های او در عرصه نقاشی با موضوعات دینی و مذهبی، بخش مهمی از کارنامه هنری وی را تشکیل می‌دهد.