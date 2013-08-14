بررسی نرخ های جدید تلفن در شورای رقابت/ دولت جدید دخالت در تعرفه گذاری مخابرات را حل کند

جمشید پژویان در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اعلام تغییراتی در نرخ های مکالمات تلفن ثابت که با اجرای طرح هم کدسازی استانها مطرح شده است، اظهار داشت: مطابق قانون، وظیفه تعرفه گذاری تلفن ثابت به شورای رقابت واگذار شده است و براین اساس هیچ نهاد دیگری نمی تواند در این زمینه اظهارنظر کند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران تا اول مردادماه جاری مطابق دستورالعمل شورای رقابت، تعرفه تلفن ثابت را اعمال کرده است، افزود: شورای رقابت از مخابرات خواسته تا تعرفه هایی که در زمینه مکالمات تلفن ثابت اعمال می کند را ظرف هفته آینده به شورای رقابت اعلام کند.

رئیس شورای رقابت با تاکید براینکه چگونگی اعمال تعرفه های مکالمات تلفن ثابت توسط مخابرات هفته آینده در کارگروه شورای رقابت بررسی و ظرف دو هفته آینده نتایج عملکرد مخابرات در این زمینه اعلام خواهد شد، گفت: چنانچه مخابرات از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت تخطی و مصوبه ای غیر از مصوبه این شورا را رعایت کرده باشد با آن برخورد خواهد شد.

پژویان با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه مخابرات وجاهت قانونی ندارد اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید بحث دخالت در تعرفه گذاری های مخابراتی و ارتباطی رفع و متخلفان مجازات شوند.

وی گفت: تاکنون مخابرات مطابق دستورالعمل شورای رقابت برای تعرفه مکالمات تلفن ثابت یعنی به ازای هر پالس 51.03 ریال عمل کرده است و به صورت شفاهی نیز در این زمینه از رئیس هیات مدیره مخابرات کسب اطلاع شده اما با این وجود خواسته شده که نرخ هایی که برای مشترکان اعمال می‌شود را کتبا به شورای رقابت اعلام کنند.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کدهای درون شهری و هم کدسازی استانهای کشور تغییری در نرخ های مخابراتی نخواهد داشت، تصریح کرد: شورای رقابت در دستورالعمل نرخ گذاری تلفن ثابت، کاری به تغییرات تکنولوژی و نحوه کد گذاری نداشته و قیمت خدمات را تعیین می کند و مخابرات نباید برخلاف این مصوبه مبلغی از مردم دریافت کند.

وی تاکید کرد که نتایج بررسی نرخ های مخابراتی در شورای رقابت ظرف 15 روز آینده اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، با اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت که از 15 مردادماه در کشور آغاز شده، کدهای بین شهری تمامی استانهای کشور حذف خواهد شد و از این پس تمامی استانها با یک کد مخابراتی واحد در داخل استان ارتباط برقرار کرده و شماره تلفن های تمامی مشترکان در هر استان 8 رقمی خواهد شد؛ در این راستا شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با اجرای طرح هم کدسازی تلفن های استانهای کشور، تعداد کدهای بین شهری از حدود 2500 کد به 31 کد بین استانی کاهش می یابد و تعرفه تمامی مکالمات درون استانی به صورت شهری و معادل 58.7 ریال محاسبه خواهد شد و مخابرات براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبلغ 900 تومان نیز به عنوان هزینه هم کدی ماهانه از حساب مشترکان استانهای هم کدشده کسر خواهد کرد.

این در حالی است که روز گذشته بازرس کل امور نیرو و ارتباطات سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که اخذ وجه از مشترکان از تاریخ اجرای طرح یکسان‌ سازی کد تلفن ثابت در استان‌های مختلف با تعرفه 58.71 ریال به ازای هر پالس فاقد وجاهت قانونی است و اخذ تعرفه تلفن ثابت بر اساس مصوبه شورای اقتصاد با نرخ هر پالس 44.7 ریال برای اپراتور مجاز خواهد بود.