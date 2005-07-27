تنها راه برقراري صلح پايان دادن به اشغال سرزمين فلسطين است

به گزارش خبرگزاري مهر، ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين امروزدرمصاحبه با روزنامه اماراتي "الخليج" اظهار داشت : چنانچه آريل شارون نخست وزير اسراييل تنها به عقب نشيني نيروهاي اين رژيم ازنوارغزه اكتفا كند اين بدين معنا است كه وي خواهان ايجاد صلح نيست .

وي درپاسخ به سوالي پيرامون اعلام شارون مبني بر اينكه پس از اجراي طرح تخليه نوارغزه ، اسراييل ازهيچ منطقه اي ديگر دراراضي اشغالي عقب نخواهد نشست، درغزه ابراز داشت : ما اين را مي دانيم كه آنها دولت داراي مرزهاي موقت مي خواهند و چه بسا اسراييل تنها به طرح تخليه نوار غزه اكتفا كند ولي اگر اسراييل به همين اندازه عقب نشيني بسنده كند معلوم مي شود كه خواهان صلح نيست .

رژيم صهيونيستي درچارچوب طرح يكجانبه تخليه نوارغزه قصد دارد در 17 آگوست آتي 21 شهرك درنوارغزه و 4 شهرك پراكنده در كرانه غربي را در طي بيش ازچهار هفته تخليه كند.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درپاسخ به سوالي درخصوص تشكيل دولت درغزه و كرانه غربي عنوان داشت : ما قاطعانه هرچيزي تحت عنوان دولت درغزه و يا تشكيل دولت در كرانه باختري رود اردن را رد مي كنيم .

ابومازن افزود : اما من از اين مي ترسم كه نوارغزه به زنداني بزرگ براي فلسطينيان تبديل شود و شهروندان نتوانند به راحتي دراين منطقه رفت و آمد نمايند.

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين عنوان داشت : ما هم اكنون درمورد گذرگاه امن با اسراييليها صحبت كرديم و بايد اين اقدام به شيوه عملي آغاز شود تا بتوان به راه ديگري دست يافت تا نوار غزه و كرانه باختري رود اردن به يك منطقه جغرافيايي تبديل شود.

درادامه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ادامه داد : اين موضوع در قرار داد اسلو تاكيد شده است و ما به اين قرارداد پايبند هستيم و اگر هم تاكنون اجرا نشده ما به تلاش هاي خود ادامه مي دهيم تا هرچه سريعتر اجرا شود.

ابومازن ابرازعقيده كرد كه صلح واقعي تنها با پايان يافتن اشغال تمام سرزمين هاي فلسطين و حل مسائل مربوط به فلسطين بويژه قدس و آوارگان فلسطيني تحقق مي يابد .

رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين درپايان خطاب به اسراييليها اظهارداشت: اگر شارون مي خواهد صلح برقرار شود پس بايددر اين مسير قدم بردارد درغير اين صورت اين امربدين معنا است كه وي مسئول تمام نا آراميها وبحرانهاي منطقه وتمام جهان است.