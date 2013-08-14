به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بوشهری سه‌شنبه شب در مراسم روز خبرنگار اظهار داشت: استان فرهنگ پرور فارس در طول تاریخ و قبل از اسلام نیز جایگاه ویژه‌ای در خبررسانی داشته چنانکه 78سال قبل از اینکه اولین روزنامه شیراز منتشر شود یک شیرازی در هند اولین نشریه ارمنی را چاپ می‌کند.

وی تصریح کرد: نخستین روزنامه فارسی در ایران به نام کاغذ اخبار توسط میرزا صالح شیرازی منتشر می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: با مراجعه به پرونده مطبوعات ایران اولین روزنامه تمام فارسی نیز به همت سه نفر از استان فارس چاپ شده است.

همتی بوشهری اضافه کرد: در دوره تاریک قاجار نیز در خیزش‌های مردمی که منجر به مشروطیت می‌شود دو روزنامه‌نگار شیرازی از پیشگامان این انقلاب بودند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بالا بودن سطح علمی و اجتماعی استان فارس به تعبیر مقام معظم رهبری در قله بودن همیشه جاری باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه گفت: امروزه خبرگزاری‌ها در جهانی‌سازی تلاش زیادی می‌کنند ما نیز باید وظیفه خود را انجام دهیم.

همتی بوشهری افزود: در دنیای کنونی با وجود تکنولوژی‌ها در امر دستیابی به اطلاعات خبرنگاران با بذل جان و تهیه خبرهای واقعی جهانیان را مطلع می‌کنند.

وی با اشاره به نقش خبرنگاران در جامعه خاطرنشان کرد: خبرنگاران با منعکس کردن اطلاعات درست در تصمیم‌گیری صحیح مدیران جامعه نقش دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی در معرض انواع تبلیغات است اظهار داشت: رسانه‌های بیگانه با 55 هزار دفتر خبری به 192 کشور اطلاعات خبری را مخابره می‌کنند خبرنگاران داخلی نیز با اطلاع رسانی دقیق می‌توانند بسیاری از توطئه‌ها و هجمه‌های فرهنگی دشمنان را خنثی کنند.

همتی بوشهری با بیان اینکه هر جایی خبر و رسالتی به خوبی انجام شود در تاریخ ثبت می‌شود تاکید کرد: اگر کسانی بودند که حادثه غدیر را درست ثبت می‌کردند واقعه عاشورا هیچگاه اتفاق نمی‌افتاد.