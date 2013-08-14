حسین فتاحي در عصر هفتم تجربه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که يكشنبه 27 مرداد ساعت 16 برگزار می‌شود، خالق آثاری همچون «آتش در خرمن»، «عشق سال‌هاي جنگ» و «راهزن‌ها» تجربیات نویسندگی خود را با علاقمندان به داستان و داستان‌نویسی در میان می‌گذارد.

حسين فتاحي متولد ۱۳36 در اشکذر یزد، داراي مدرك كارشناسي در رشته حسابداري است. فتاحي در سه حوزه تأليف، ترجمه و بازنويسي آثار كلاسيك فارسي براي كودكان و نوجوانان آثار متعددي منتشر كرده كه از میان آنها می‌توان به «پسران جزيره»، «مدرسه انقلاب»، «كودك و توفان» و «اميركوچولوي هشتم» اشاره کرد. بازنويسي «قصه‌هاي شاهنامه» و «سمك عيار» نیز از ديگر آثار این داستان‌نویس است.

علاقه‌مندان براي شركت در نشست‌های متنوع بنیاد مي‌توانند به نشانی خيابان استاد نجات‌الهي(ويلا)، كوچه نويد، بن‌بست چهارم، پلاك یک، مراجعه کنند.

88902810 هم شماره بنیاد برای اطلاع از سایر برنامه‌های آن در اختیار فعالان و دوست‌داران حوزه داستان است.