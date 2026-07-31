ورمقانی: کردستان در هشت روز میزبان ۲۰۰ هزار زائر اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: از نخستین روز مرداد تا هشتم این ماه، در مجموع ۲۰ هزار و ۲۴۳ زائر از مرز بینالمللی باشماق مریوان تردد کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر از کشور خارج شده و ۸ هزار و ۸۴۸ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شدهاند.
عبور ۱۸۰ هزار زائر از محورهای ارتباطی کردستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: علاوه بر ترددهای ثبتشده در مرز باشماق، طی این مدت حدود ۱۸۰ هزار نفر نیز از محورهای ارتباطی استان به مقصد مرزهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه عبور کردهاند.
ورمقانی با اشاره به نقش کردستان در خدمترسانی به زائران اربعین تصریح کرد: در مجموع، استان کردستان طی هشت روز گذشته در مسیر رفت و بازگشت، میزبان حدود ۲۰۰ هزار زائر اربعین حسینی بوده و روند خدماترسانی به زائران با آمادگی کامل ادامه دارد.
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