هادی العامری: انتقام خون شهدای عراق را حتما خواهیم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر عراق در واکنش به حمله آمریکایی- سعودی به مقرهای حشد شعبی تأکید کرد که خون شهدا هدر نخواهد رفت و انتقام آنها حتما گرفته خواهد شد.

بر اساس این گزارش، هادی العامری که رئیس ائتلاف فتح و از فرماندهان حشد شعبی هم هست، ضمن انتقاد از سیاست مخرب عربستان در قبال عراق افزود: کسانی که در گذشته مهمات برای بمب گذاری و انتحاری به عراق می فرستادند، امروز موشک ارسال می کنند.

رئیس سازمان بدر عراق تصریح کرد: عراق پیروز خواهد شد و قوی و یکپارچه خواهد ماند.

در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان به مقرهای حشد شعبی در چند استان عراق، ۲۰ نفر شهید و ده ها نفر زخمی شدند.