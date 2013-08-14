طلای سفید گلستان احیا می شود

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استانهای شمالی که مرکز تولیدات مختلف کشاورزی هستند باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی اظهار داشت: گلستان قبل از انقلاب سرزمین طلای سفید پنبه بوده است و آن زمان در 150 هزار هکتار پنبه کشت می شد و این درحالیست که اکنون به 17 هزار هکتار رسیده است.

وی یادآورشد: وزیر پیشنهادی کشاوررزی قول داده است که در یک برنامه کوتاه مدت سطح زیرکشت پنبه افزایش چشمگیری پیدا کند تا بتوانیم سرزمین طلای سفید را بار دیگر احیا کنیم.

تخصیص اعتبار یک میلیارد ریالی به دهیاری های علی آباد

نوروزی همچنین از تخصیص یک میلیارد ریال کمک به دهیاریهای دو بخش کمالان و مرکزی شهرستان علی آبادکتول خبر داد و گفت: با مذاکراتی که با مسئولان وزارت کشور شده موفق به جذب یک میلیارد ریال اعتبار برای کمک به دهیاری های این دو بخش شدیم.

وی بیان داشت: این مبلغ به حساب استانداری گلستان واریز و در هفته جاری به حساب دهیاریها واریز خواهد شد.

وی عنوان کرد: طی این هفته در راستای حل مشکلات و معضلات شهرستان علی آبادکتول، با وزرای پیشنهای کابینه دکتر روحانی ضمن دیدارها و نشست های متعدد رایزنی کرده ام که امیدوارم نتایج مثبتی حاصل شود.