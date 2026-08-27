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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

بازسازی ۱۰۰ درصدی آسیب‌های پارس جنوبی تا سال آینده

بازسازی ۱۰۰ درصدی آسیب‌های پارس جنوبی تا سال آینده

بوشهر- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۵۰ درصد و تا پایان سال آینده، ۱۰۰ درصد آسیب‌های واردشده به واحدهای پارس جنوبی جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در عسلویه و در حاشیه بازدید از واحدهای آسیب‌دیده پارس جنوبی، با ابراز رضایت از روند و سرعت اقدامات انجام‌شده برای احیای این واحدها اظهار کرد: متأسفانه دشمن با برنامه‌ریزی دقیق، نقاط حساس پارس جنوبی را هدف قرار داد، اما با همت و غیرت مثال‌زدنی کارکنان و مدیران این مجموعه‌ها، فرآیند بازسازی با جدیت آغاز شده است.

وی با اشاره به نقش بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های راهبردی پارس جنوبی افزود: از تمامی مجموعه‌هایی که در بازسازی پارس جنوبی حمایت می‌کنند، به‌ویژه بانک تجارت که به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی مالی این طرح‌ها فعالیت دارد، قدردانی می‌کنم و انتظار می‌رود روند ایفای تعهدات مالی با همین کیفیت ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تأمین منابع مالی نباید به گلوگاه پیشرفت پروژه‌های بازسازی تبدیل شود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در تهران و ستاد وزارتخانه تأکید ویژه‌ای داریم که به هیچ عنوان کمبود یا عدم تأمین مالی نباید مانعی در مسیر بازسازی و موجب کاهش سرعت اجرای آن شود؛ بنابراین هرگونه محدودیت احتمالی در این زمینه باید بلافاصله گزارش شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

وی ادامه داد: روند اجرای کار باید به گونه‌ای باشد که تنها محدودیت پیش‌روی پروژه‌ها، بازه زمانی مورد نیاز برای ساخت و تأمین تجهیزات باشد و مسائل مالی نباید مانع پیشرفت عملیات شود.

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه زمان‌بندی جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای پارس جنوبی گفت: طبق قول مساعد مدیران پارس جنوبی و پیمانکاران، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۵۰ درصد آسیب‌ها جبران شود.

وی افزود: همچنین بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۶ شاهد جبران ۱۰۰ درصد آسیب‌های واردشده خواهیم بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با بازگشت کامل ظرفیت‌های تولیدی پارس جنوبی، انتظار می‌رود بخش مهمی از کسری تولید گاز کشور نیز جبران شود.

کد مطلب 6929289

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