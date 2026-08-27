به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در عسلویه و در حاشیه بازدید از واحدهای آسیبدیده پارس جنوبی، با ابراز رضایت از روند و سرعت اقدامات انجامشده برای احیای این واحدها اظهار کرد: متأسفانه دشمن با برنامهریزی دقیق، نقاط حساس پارس جنوبی را هدف قرار داد، اما با همت و غیرت مثالزدنی کارکنان و مدیران این مجموعهها، فرآیند بازسازی با جدیت آغاز شده است.
وی با اشاره به نقش بانکها در تأمین مالی طرحهای راهبردی پارس جنوبی افزود: از تمامی مجموعههایی که در بازسازی پارس جنوبی حمایت میکنند، بهویژه بانک تجارت که بهعنوان تأمینکننده اصلی مالی این طرحها فعالیت دارد، قدردانی میکنم و انتظار میرود روند ایفای تعهدات مالی با همین کیفیت ادامه یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تأمین منابع مالی نباید به گلوگاه پیشرفت پروژههای بازسازی تبدیل شود.
مدنیزاده تصریح کرد: در تهران و ستاد وزارتخانه تأکید ویژهای داریم که به هیچ عنوان کمبود یا عدم تأمین مالی نباید مانعی در مسیر بازسازی و موجب کاهش سرعت اجرای آن شود؛ بنابراین هرگونه محدودیت احتمالی در این زمینه باید بلافاصله گزارش شود تا در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی ادامه داد: روند اجرای کار باید به گونهای باشد که تنها محدودیت پیشروی پروژهها، بازه زمانی مورد نیاز برای ساخت و تأمین تجهیزات باشد و مسائل مالی نباید مانع پیشرفت عملیات شود.
مدنیزاده با اشاره به برنامه زمانبندی جبران خسارتهای واردشده به واحدهای پارس جنوبی گفت: طبق قول مساعد مدیران پارس جنوبی و پیمانکاران، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری ۵۰ درصد آسیبها جبران شود.
وی افزود: همچنین بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده، تا پایان سال ۱۴۰۶ شاهد جبران ۱۰۰ درصد آسیبهای واردشده خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با بازگشت کامل ظرفیتهای تولیدی پارس جنوبی، انتظار میرود بخش مهمی از کسری تولید گاز کشور نیز جبران شود.
نظر شما