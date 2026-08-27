صالحی: یادمان وحشی بافقی، گامی برای شکوفایی معادن انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی یادمان وحشی بافقی در شهرستان بافق استان یزد، طی سخنانی با تبریک هفته دولت اظهار داشت: ملت ایران در یک سال اخیر در کنار جنگ نظامی، با جنگ‌های معیشتی، انرژی، حمل و نقل و سلامت نیز مواجه بود اما دولت و ملت در کنار یکدیگر حماسه‌ای تاریخی خلق کردند.

وی با اشاره به حملات گسترده به زیرساخت‌های درمانی کشور در «جنگ تحمیلی رمضان»، تصریح کرد: دشمن با آسیب زدن به بیش از ۳۰۰ مرکز سلامت، ده‌ها بیمارستان و مجروح شدن صدها نفر از کادر درمان، تلاش کرد پشتوانه سلامت ملت را از هم بپاشد، اما پرستاران و کادر درمان ما جان خود را سپر کردند تا خدمات رسانی متوقف نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به موفقیت کشور در تداوم واکسیناسیون در ایام جنگ اوکراین، خاطرنشان کرد: در حالی که در جنگ اوکراین پوشش واکسیناسیون به زیر ۱۵ درصد سقوط کرد، در ایران این رقم در بحبوحه حملات، همان ۱۰۰ درصد حفظ شد که این نشان‌دهنده همبستگی بی‌نظیر دولت و ملت است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کلنگ‌زنی یادمان وحشی بافقی، به تبیین دیدگاه خود درباره «معادن انسانی» پرداخت و گفت: همان‌طور که از معادن زیرزمینی بهره‌برداری می‌کنیم، انسان‌ها نیز معادن طلا هستند و برخی از این معادن شکوفا می‌شوند. احداث چنین بناهایی در واقع فرایندی برای الگوسازی است تا کودکان و نوجوانان این منطقه بدانند از همین خاک، بزرگانی چون وحشی بافقی برخاسته‌اند.

وی با تمجید از دختر نوجوان بافقی که اشعار وحشی را از حفظ خواند، افزود: تأثیر الگوهای بومی و محلی بر هویت‌سازی نسل جوان صدها برابر الگوهای دور از دسترس است. وقتی نوجوانی ببیند شاعری از همین آب و خاک به قله‌های ادب فارسی رسیده، مسیر طلایی شدن را باور می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به حضور خود در این مراسم، آن را «وعده عملی» دولت برای تکمیل پروژه دانست و ابراز امیدواری کرد با همت مسئولان استانی و شهرستانی، این مجموعه فرهنگی هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد.