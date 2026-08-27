محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد وضعیت جوی استان قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه با تداوم هوای گرم، وزش باد و در برخی ساعات غبارآلودگی همراه خواهد بود.
وی بیان کرد: امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه، شرایط آسمان از قسمتی تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش سرعت باد و غبارآلودگی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت دمایی روز پنجشنبه گفت: کمینه دمای شهر قم در این روز ۲۴ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وی افزود: باد روز پنجشنبه نیز از سمت شرق خواهد وزید و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود که میتواند در برخی ساعات به شکل وزش باد و غبارآلودگی خود را نشان دهد.
ترابیان ادامه داد: برای روز جمعه ششم شهریورماه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات وزش باد و غبارآلودگی پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: در روز جمعه سرعت باد شرقی بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای شهر قم در خنکترین ساعات به ۲۵ درجه و در گرمترین ساعات به ۴۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
ترابیان با بیان اینکه تغییرات دمایی طی روزهای آینده محسوس نخواهد بود، گفت: روند کلی دما در استان طی این مدت تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و هوای گرم همچنان در منطقه مستقر خواهد بود.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، مهمترین پدیدههای جوی استان در این دو روز شامل وزش باد، غبار محلی و در برخی ساعات غبارآلودگی خواهد بود که شدت و زمان وقوع آنها میتواند در نقاط مختلف استان متفاوت باشد.
کارشناس هواشناسی قم اظهار کرد: بررسی دادههای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته نیز نشان میدهد پلنگدره با دمای ۱۷.۵ درجه سانتیگراد خنکترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۴۲.۲ درجه سانتیگراد در گرمترین ساعات بعدازظهر، بالاترین دمای استان قم در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است.
ترابیان گفت: بر اساس نقشههای پیشبینی، برای روزهای پنجشنبه و جمعه همچنان آسمانی صاف تا نیمهابری، وزش باد شرقی و در برخی ساعات غبارآلودگی در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در مجموع، شرایط جوی قم طی این دو روز پایدار و گرم خواهد بود و تغییرات دما در مقایسه با روزهای قبل محسوس پیشبینی نمیشود.
کارشناس هواشناسی قم خاطرنشان کرد: پیشبینیهای جوی بر اساس آخرین اطلاعات و نقشههای هواشناسی انجام شده و در صورت تغییر شرایط، اطلاعات جدید در بولتنهای روزهای آینده لحاظ و اطلاعرسانی خواهد شد.
قم- کارشناس هواشناسی قم گفت: دمای هوا طی روزهای آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و بیشینه دمای شهر قم در روز پنجشنبه به ۴۳ درجه سانتیگراد میرسد.
محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی نشان میدهد وضعیت جوی استان قم طی روزهای پنجشنبه و جمعه با تداوم هوای گرم، وزش باد و در برخی ساعات غبارآلودگی همراه خواهد بود.
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