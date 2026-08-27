مدیریت جدید مسجد جامع همدان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه مدیریت جدید مسجد جامع همدان صبح پنج شنبه با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه محترم همدان و نمایندگان دیگر دستگاه‌های اجرایی در مسجد جامع برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین دارابی ستوده در حکمی از سوی آیت الله شعبانی موثقی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان به عنوان مدیریت جدید مسجد جامع همدان منصوب و معرفی شد.

مسجد جامع همدان به عنوان یکی از بناهای تاریخی و مذهبی شاخص شهر از جایگاه ویژه‌ای در عرصه فرهنگی و اجتماعی همدان برخوردار است و مدیریت جدید این مسجد مسئولیت راهبری و ساماندهی فعالیت‌های آن را بر عهده خواهد داشت.