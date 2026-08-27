کارن یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز تصادف شدید در محور آرادان- سرخه به صورت زنجیره ای خبر داد و ابراز کرد: این حادثه در کیلومتر ۳۸ محور آرادان به سرخه رخ داده است.

وی با بیان اینکه دو نفر در این حادثه در دم جان خودشان را از دست دادند، افزود: یک نفر دیگر نیز بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مصدومیت ۱۱ نفر در این حادثه خبر داد و ابراز کرد: مصدومان حادثه به بیمارستان انتقال داده شدند.

گفتنی است این تصادف بین یک دستگاه کامیون و تعدادی سواری شامل تیبا، پژو ۴۰۵ و پراید رخ داده است.

هنوز علت این حادثه از سوی پلیس راه به رسانه ها اعلام نشده است.