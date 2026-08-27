چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح امروز با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از علمای برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، از حضور مسعود پزشکیان- رئیس‌جمهوری- و میهمانان داخلی و خارجی تقدیر کرد.



جنگ رمضان؛ نقطه عطف تاریخی در تقابل با یک جانبه‌گرایی



شهریاری با اشاره به تحولات یک سال اخیر، اظهار کرد: مهم‌ترین رویدادی که با آن مواجه بودیم، جنگی است که آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران آغاز کرد؛ اما پرسش کلیدی این است که چرا جنگ رمضان با شهادت رهبر امت اسلامی کلید خورد؟ این جنگ به‌مدت شش ماه بر ایران تحمیل شده، زیرا استکبار جهانی از قوی شدن ایران هراس دارد و تحمل قدرت رقیب را ندارد. ایران قوی، الگویی برای کشورهای اسلامی و مستضعفان است که اتکا به خدای متعال را جایگزین قدرت‌های پوشالی می‌کند و این، تهدیدی برای یکجانبه‌گرایی آمریکاست.



دبیرکل مجمع تقریب با برشمردن دلایل دشمنی آمریکا با ایران تصریح کرد: آنها نمی‌خواهند ایران انرژی هسته‌ای، توان موشکی، زیرساخت‌های پیشرفته، نفت، دانشمندان، سربازان شجاع، دولت و نظام قوی و حتی رهبری مقتدر داشته باشد؛ چرا که هر یک از این عوامل، انسجام ملی و مقاومت امت اسلامی را تقویت می‌کند.همه این ادله، ریشه در اخلاق سودگرایانه و سیاست سرمایه‌داری دارد؛ اما همین اخلاق و سیاست، امروز غرب را به ورطه فروپاشی کشانده است.



مدرسه میناب؛ سوال بی‌پاسخ لیبرالیسم



شهریاری با اشاره به فاجعه مدرسه شجره‌طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه، خطاب به آمریکا پرسید: گرگ‌صفتی در برابر نونهالان مدرسه میناب چه سودی برای شما داشت؟ چرا رسانه‌های غربی در برابر این سؤال لال شدند؟

وی افزود: اینجاست که سودگرایی پنهان در نقاب لیبرالیسم فردگرایانه نیز پاسخی ندارد و چهره کریه استکبار جهانی را آشکار می‌سازد.



دبیرکل مجمع تقریب با تأکید بر ناکامی سیاست‌های آمریکا طی چهار دهه اخیر، اظهار کرد: آمریکا علیرغم فشار حداکثری نتوانست به اهداف خود برسد؛ چراکه ما در سایه رهبری امام شهید، به قدرت اول منطقه تبدیل شدیم؛ دانشمندان ما در لبه فناوری گام نهادند؛ جوانان ما به موشک‌ها و پهپادهای راهبردی دست یافتند؛ سپاهیان و ارتشیان ما در مقابل بزرگترین ارتش دنیا ایستادگی کردند و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه فلج ساختند و درس مقاومت به جهانیان دادند.



شهریاری با بیان اینکه «این جنگ تنها هویت ملی یا پایداری منطقه‌ای نیست، بلکه جنگی تمدنی است»، خاطرنشان کرد: شهادت یک بزرگمرد تمدن‌ساز، همچون شهادت حسین بن علی(ع)، تاریخ را به لرزه درخواهد آورد و پرچم خون‌خواهی آن تا قیامت برافراشته خواهد ماند.



بیداری منطقه‌ای و ضرورت وحدت اسلامی

وی با اشاره به تجربه تلخ کشورهای منطقه از حضور آمریکا، گفت: کشورهای اسلامی به‌این‌یقین رسیدند که حضور آمریکا نه‌تنها امنیت‌ساز نیست، بلکه امنیت‌سوز است و امنیت فقط با دست خود کشورهای منطقه تأمین می‌شود.

شهریاری افزود: امروز مراودات گسترده منطقه‌ای، همبستگی بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و گفتمان تقریب و وحدت بر گفتمان تکفیر و تفرقه غلبه یافته است.

دبیرکل مجمع تقریب با گرامیداشت چهلمین سالگرد این کنفرانس، تصریح کرد: با نگاه عمیق امام شهید در نظریه‌پردازی و نهادسازی، امروز شاهد شبکه‌سازی نخبگان جهان اسلام در محور مقاومت هستیم. بیانیه‌های صادره از ایران، عربستان و ترکیه، اشتراکات کلیدی چشمگیری دارند که باید از آن پاسداری شود. تمدن نوین اسلامی با همکاری همه کشورهای اسلامی به منصه ظهور خواهد رسید.



وی با تأکید بر آیه شریفه «تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ»، بر استمرار راه مقاومت و وحدت تأکید کرد و سلام و رحمت الهی را بر حاضران نثار کرد.



در آیین افتتاحیه این رویداد بین‌المللی، نزدیک به ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی از جمله شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و دینی کشورهای اسلامی از جمله عراق، پاکستان، ترکیه، لبنان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین جمعی از سفرای مقیم تهران و نمایندگان مراجع عظام تقلید در سالن اجلاس حضور دارند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی دبیرخانه مجمع تقریب مذاهب اسلامی، چهلمین کنفرانس وحدت برای نخستین بار با رویکردی غیرمتمرکز برگزار می‌شود. به این ترتیب، چهار نشست تخصصی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، گلستان و خراسان رضوی برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف وحدت اسلامی در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد.

از دیگر ویژه‌برنامه‌های این دوره، می‌توان به برگزاری نشست‌های علمی با حضور بزرگان حوزه علمیه در شهر قم و مشهد، رونمایی از هشت عنوان کتاب جدید در حوزه تقریب مذاهب، و همچنین برگزاری دو پنل تخصصی با موضوع «جریان‌شناسی تکفیر» و «نقش وحدت در تمدن نوین اسلامی» اشاره کرد.