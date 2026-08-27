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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

توسعه عادلانه امکانات ورزشی در مناطق محروم ضروری است

توسعه عادلانه امکانات ورزشی در مناطق محروم ضروری است

همدان-نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف از اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی است و باید زمینه بهره‌مندی همه مردم از زیرساخت‌های مناسب فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الله توسلی صبح پنج شنبه در آیین بهره‌برداری از زمین چمن طبیعی فوتبال مجموعه ورزشی امام علی(ع) شهر مهاجران اظهار کرد: تلاش شده است در سال‌های اخیر موضوع توزیع عادلانه امکانات در سطح شهرستان بهار با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان و کارکنان این مجموعه افزود: اجرای پروژه‌ها و توسعه فضاهای ورزشی حاصل تلاش مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و از همه افرادی که در تحقق این طرح‌ها نقش داشته‌اند قدردانی می‌کنیم.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی نابرابری‌ها در توسعه امکانات کشور گفت: در سال‌های گذشته به دلایل مختلف توزیع امکانات در کشور و حتی در برخی استان‌ها به‌صورت متوازن انجام نشده است اما تلاش کرده‌ام در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی پیگیری توسعه عادلانه زیرساخت‌ها در حوزه انتخابیه را در اولویت قرار دهم.

توسلی تاکید کرد: مسئولیت همه مدیران و مسئولان این است که برای برخورداری عادلانه مردم از امکانات و خدمات عمومی تلاش کنند.

وی با اشاره به وضعیت شهر مهاجران اظهار کرد: شهر مهاجران از مناطق کمتر برخوردار شهرستان بهار است اما در سال‌های اخیر اقدامات موثری برای توسعه ورزش و زیرساخت‌های مرتبط با آن انجام شده است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ افزود: زمین خاکی این مجموعه امروز به زمین چمن طبیعی مناسب تبدیل شده و سالن ورزشی مهاجران که در گذشته تنها سازه آن تکمیل شده بود اکنون به یک مجموعه ورزشی کامل و قابل استفاده برای مردم تبدیل شده است.

کد مطلب 6929259

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