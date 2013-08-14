اسامی کادر فنی تیم های ملی ووشو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو حضور در مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی، مسابقات قهرمانی جهان و رقابتهای کامبت گيمز را پیش رو دارد که فدراسیون ووشو اسامی کادر فنی تیم های ملی تالو و ساندای اعزامی به این مسابقات را اعلام کرد.

بر همین اساس حسین اوجاقی به عنوان مدیر فنی در مسابقات کشورهای اسلامی که به میزبانی اندونزی بر گزار خواهد شد هدایت تیم ساندا را با کمک منصور نوروزی بر عهده خواهد داشت. توحید اسدیان مربی تالو مردان و سمیه میرانی هم مربی تالو بانوان خواهند بود.

اما در مسابقات جهانی مالزی هم حسین اوجاقی تیم ملی را هدایت خواهد کرد با این تفاوت که این بار محمد رضا جعفری در کنار او به عنوان کمک حضور دارد. گپانگ يان" چینی سرمربی ساندای بانوان است و هدایت تیم های تالو مردان و زنان هم بر عهده اسدیان و میرانی است. ضمن اینکه در رقابتهای کامبت گیمز نیز تیم ملی با هدایت محمد رضا جعفری به دیدار رقبای خود می رود.

قابل ذکر است برای کسب آمادگی جهت حضور در این مسابقات اردوی تیمهای ملی ووشوی کشورمان از روز شنبه 26 مرداد در آکادمی ووشو برگزار می شود که 28 ووشوکار در رده مردان و 20 ووشوکار در بخش بانوان حضور خواهند یافت.

مسابقات کشورهای اسلامی از اوائل مهر ماه در اندونزی برگزار می شود، دوازدهمین دوره مسابقات ووشوی بزرگسالان جهان7 تا 16 آبان در شهر کوالالامپور مالزی و همچنین مسابقات کامبت گیمز(بازیهای ورزشهای مبارزه ای) 28 مهر تا 5 آبان در شهر سن پطرزبورگ روسیه برپا خواهد شد.