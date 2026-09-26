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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

طلای نمادین برای کوچک‌ترین پاراتنیسور کشور

طلای نمادین برای کوچک‌ترین پاراتنیسور کشور

بیرجند- مدال طلای نمادین مسابقات آزاد پاراتنیس روی میز کشور به شایان بیکی، ورزشکار خراسان جنوبی و کوچک‌ترین شرکت‌کننده این رقابت‌ها، اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مسابقات آزاد پاراتنیس روی میز کشور، شایان بیکی از ورزشکاران هیئت ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان خراسان جنوبی، با عملکرد قابل توجه خود مورد توجه مسئولان و کادر فنی مسابقات قرار گرفت.

بیکی که به عنوان کوچک‌ترین ورزشکار شرکت‌کننده در این رقابت‌ها حضور داشت، با ارائه عملکردی شایسته، توانست نظر مسئولان و کادر فنی را جلب کند و به پاس عملکرد ارزشمندش، مدال طلای نمادین به وی اهدا شد.

همچنین با توجه به استعداد و عملکرد مطلوب این ورزشکار، اعلام شد که شایان بیکی به اردوهای تیم ملی دعوت و در این اردوها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6958678

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