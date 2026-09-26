به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی صبح شنبه با اشاره به وضعیت تولید طیور در استان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری با وجود چالشها و شرایط حساس اقتصادی با همت تولیدکنندگان حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری گوشتی استان همدان به ثبت رسید.
وی با تاکید بر ثبات در بازار پروتئین استان افزود: براساس ارزیابی میزان جوجهریزی و توان تولید پیشبینی میشود بازار گوشت مرغ استان دستکم تا پایان آبانماه بدون هیچگونه کمبودی پایدار بماند و افزون بر تامین کامل نیاز مصرفی همدان امکان ارسال مازاد تولید به استانهای همجوار نیز مهیا است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان درباره دلایل آغاز مرحله دوم انجمادسازی بیان کرد: در پی پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا در ماههای اخیر و بهمنظور جلوگیری از افت قیمت و زیان مرغداران طرح خرید و انجمادسازی با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام کلید خورده است.
وی یادآور شد: در مرحله نخست این طرح که از اوایل تیرماه به اجرا درآمد حدود ۶۵۰ تن مرغ ذخیرهسازی شد و هماکنون مرحله دوم آن در دست انجام است.
پورطلوعی به زیرساختهای کشتارگاهی استان نیز اشاره کرد و گفت: از میان پنج کشتارگاه صنعتی فعال در همدان سه واحد دارای تجهیزات کامل خط انجماد هستند. با بهکارگیری این توان روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد میشود و طبق برنامه در یک بازه ۱۲ روزه حدود ۶۰۰ تن گوشت مرغ به ظرفیت ذخایر راهبردی استان اضافه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزیها برای فصل سرما اشاره کرد و گفت: با توجه به احتمال ناترازی انرژی و مسائل مربوط به گازرسانی در فصول سرد تمهیدات لازم برای تامین سوخت جایگزین اندیشیده شده و هشدارهای لازم به منظور تجهیز مرغداریها به مخازن سوخت اضطراری صادر شده است تا روند جوجهریزی و تولید پایدار در نیمه دوم سال بدون وقفه تداوم یابد.
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