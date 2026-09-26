سمیه لطفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی، امروز و فردا، چهارم و پنجم مهرماه، وزش باد شدید در خراسان جنوبی رخ خواهد داد.
وی افزود: سرعت وزش باد در نوار شرقی استان با گردوخاک همراه است و در مرز شرقی نیز همچنان احتمال وقوع طوفان گردوخاک وجود دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: با کاهش ضخامت جو، روند کاهش دمای هوا تا فردا ادامه خواهد داشت و دمای هوا در استان کمی خنکتر میشود.
لطفی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس، سردترین نقطه استان بود و دهسلم نهبندان و طبس با بیشینه دمای ۴۰ درجه، گرمترین نقاط خراسان جنوبی ثبت شدند.
وی ادامه داد: دمای هوا در بیرجند نیز در سردترین ساعات به ۱۴ درجه و در گرمترین ساعات به ۳۲ درجه سلسیوس رسید.
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