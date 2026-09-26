لزوم بازخوانی میراث دفاع مقدس در میادین نوین مقاومت

سرهنگ مصطفی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس را نمیتوان صرفاً یک رویارویی نظامی دانست، چراکه در آن دوران، اقشار مختلف مردم از رزمندگان و بسیجیان تا خانوادهها، کارگران، کشاورزان، دانشجویان و نوجوانان در دفاع از کشور نقش داشتند و همین حضور گسترده مردمی، یکی از مهمترین ویژگیهای آن دوران بود.
وی افزود: یکی از درسهای مهم دفاع مقدس، شکلگیری روحیه خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی بود، جامعهای که در شرایط جنگی با محدودیتهای مختلف مواجه بود، ناچار شد بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی پاسخ دهد و همین تجربه بعدها در عرصههای مختلف کشور آثار خود را نشان داد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات ادامه داد: دفاع مقدس نشان داد قدرت یک کشور تنها در تجهیزات و امکانات نظامی خلاصه نمیشود و سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس مسئولیت مردم نیز بخشی از قدرت ملی است، هنگامی که مردم در یک مسئله ملی احساس مسئولیت کنند، ظرفیتهایی شکل میگیرد که صرفاً با محاسبات سختافزاری قابل ارزیابی نیست.
مومنی با تأکید بر ضرورت پاسداشت هفته دفاع مقدس گفت: بزرگداشت این هفته نباید به بازگویی مجموعهای از خاطرات محدود شود، بلکه باید فرصتی برای انتقال تجربه تاریخی دفاع مقدس به نسل جدید باشد، جوان امروز باید بداند افرادی که در آن دوران به جبهه رفتند، در سنین مختلف و با وجود داشتن خانواده، شغل، تحصیل و برنامههای شخصی، در یک مقطع حساس، دفاع از کشور را بر بسیاری از خواستههای فردی خود مقدم دانستند.
وی زنده نگه داشتن یاد شهدا را یکی از محورهای اصلی انتقال این تجربه تاریخی دانست و بیان کرد: شهدا متعلق به یک مقطع خاص نیستند و شناخت زندگی، انتخابها، وصیتنامهها و خاطرات آنان میتواند برای نسل امروز قابل استفاده باشد، هدف از معرفی شهدا این است که جوانان آنان را نه صرفاً به عنوان نامهایی بر روی تابلوها، بلکه به عنوان انسانهایی با زندگی، آرزو، خانواده و دغدغههای اجتماعی بشناسند که در یک شرایط تاریخی تصمیمی سرنوشتساز گرفتند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت زمانی در جامعه ماندگار میشود که از سطح مراسم و یادواره عبور کند و به شناختی واقعی از رفتار و منش شهدا تبدیل شود و مسئولیتپذیری، فداکاری، کمک به دیگران و ترجیح منافع عمومی در شرایط دشوار، از جمله مفاهیمی است که میتوان از این میراث تاریخی برای زندگی امروز استخراج کرد.
مومنی با اشاره به تغییر شکل تهدیدها در دهههای پس از دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی، میدان اصلی مقابله در جبهههای زمینی، هوایی و دریایی بود، اما امروز علاوه بر تهدید نظامی، عرصههایی مانند رسانه، فضای مجازی، اقتصاد، اطلاعات و جنگ شناختی نیز به میدانهای اثرگذار تبدیل شدهاند. بنابراین دفاع از کشور در شرایط امروز تنها یک وظیفه نظامی نیست و هوشیاری اجتماعی، حفظ آرامش و افزایش قدرت تشخیص مردم نیز اهمیت دارد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز جامعه با شرایط متفاوتی از تهدید و درگیری مواجه شد و بار دیگر اهمیت انسجام اجتماعی و احساس مسئولیت عمومی مورد توجه قرار گرفت، تجربه دفاع مقدس را میتوان یکی از زمینههای تاریخی شکلگیری این روحیه دانست به این معنا که جامعه ایران طی دههها، تجربه مواجهه با تهدید خارجی و ضرورت حفظ منافع ملی را در حافظه جمعی خود ثبت کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات گفت: در این میان، نسل جوان نقش تعیینکنندهای دارد و اگر قرار است تجربه دفاع مقدس به آینده منتقل شود، باید زبان روایت نیز متناسب با این نسل باشد، استفاده از خاطرات رزمندگان، روایت خانواده شهدا، اسناد، وصیتنامهها و روایتهای محلی میتواند دفاع مقدس را از یک موضوع صرفاً تاریخی به تجربهای ملموس و قابل درک برای جوانان تبدیل کند.
مومنی تاکید کرد: رزمندگان دوران دفاع مقدس در شرایط دشوار جبهه، از جمله گرما و سرما و حتی هنگام روزهداری، به وظایف خود ادامه میدادند و این بخش از زندگی آنان نشان میدهد که باورهای اعتقادی در آن دوران در رفتار روزمره نیز نمود داشت، امروز نیز مفهوم مقاومت را میتوان در قالبهای متناسب با شرایط زمان از حفظ آرامش و امید در شرایط بحران تا خدمت به مردم، فعالیت اجتماعی، پیشرفت علمی و انجام مسئولیتهای فردی و اجتماعی دنبال کرد.
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان محلات اظهار کرد: امسال بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه از سوی ناحیه مقاومت بسیج، حوزهها و پایگاههای مقاومت شهرستان پیشبینی شده که در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، جهادی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در حال اجرا است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: رژه بزرگ خودرویی و موتوری با حضور یگان امنیت استان، پیادهروی تاکتیکی شبانه و ویژهبرنامه «فرمانده من» از جمله برنامههای پیشبینیشده است و در بخش ورزشی نیز جشنواره مسابقات دارت، فوتبالدستی و تنیس روی میز و همچنین همایش پیادهروی خانوادگی برگزار میشود.
مومنی ادامه داد: در بخش خدمترسانی اجتماعی و جهادی نیز ویزیت رایگان، برپایی میز مشاوره و میز خدمت، اردوهای جهادی و واکسیناسیون دام پیشبینی شده است تا بخشی از برنامههای هفته دفاع مقدس در قالب خدمت مستقیم به مردم اجرا شود.
وی گفت: در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز برنامههایی از جمله گلباران قبور مطهر شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، برگزاری یادوارههای خانگی و محلهای، خاطرهگویی رزمندگان، نشستهای روشنگری، محفل انس با قرآن و نشست صمیمی رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس مورد توجه ویژه است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات افزود: شب شعر مقاومت، تئاتر خیابانی، مسابقه کتابخوانی، مسابقه تولید محتوا با محوریت شهدا و مسابقه روزنامه دیواری با موضوع شهید شاخص مدرسه نیز از دیگر برنامههای در حال اجرای هفته دفاع مقدس شهرستان محلات است.
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