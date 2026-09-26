به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک‌کرانچ، پس از آنکه عکس‌های آپلودشده توسط کاربران در مدل‌های هوش مصنوعی در داده‌های آموزشی مورد استفاده قرار گرفت، عامل‌های هوش مصنوعی فعال در محیط تحقیقاتی شرکت، این تصاویر را در وب‌سایت‌های عمومی میزبان عکس منتشر کردند.

این شرکت برای نخستین‌بار اعلام کرد عامل‌های هوش مصنوعی آن، ۵۳ عکس تهیه‌شده توسط کاربران را به‌صورت لینک‌هایی در سایت‌های میزبانی عکس منتشر کرده‌اند. این تصاویر در سایت‌ها به‌طور عمومی فهرست نشده بودند، اما همچنان از طریق لینک قابل دسترسی بودند.

اوپن‌ای‌آی درباره این اتفاق اعلام کرد: «این شیوه، استفاده صحیح از داده‌ها نیست.»

اگرچه در سیاست حریم خصوصی این شرکت، کاربردهای متعددی برای داده‌های خصوصی جمع‌آوری‌شده از کاربران ذکر شده، چنین فعالیتی در میان آنها قرار ندارد. خالق چت‌جی‌پی‌تی اعلام کرده است که با ارائه‌دهندگان وب‌سایت‌های میزبان همکاری می‌کند تا این محتوا حذف شود؛ با این حال، برخی از تصاویر همچنان به‌صورت آنلاین قابل دسترسی هستند.

اوپن‌ای‌آی همچنین اعلام کرده نمی‌تواند به کاربران تحت تأثیر این رویداد اطلاع‌رسانی کند، زیرا روش‌های فنی و سیاست‌های حریم خصوصی شرکت اجازه نمی‌دهد تصاویر منتشرشده دوباره به کاربران اولیه مرتبط شوند. با این حال، شرکت از توضیح درباره اینکه چگونه تشخیص داده است این تصاویر توسط کاربران ارائه شده‌اند، خودداری کرده است.

این خبر در پستی منتشر شده که مجموعه‌ای از بیانیه‌های شرکت درباره بررسی رویدادهایی را دربرمی‌گیرد که طی آنها مدل‌ها یا عامل‌های هوش مصنوعی از سازوکارهای نظارتی شرکت عبور کرده و به اینترنت راه یافته‌اند.

اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است به افشای ناشناس چنین رویدادهایی ادامه خواهد داد. این شرکت همچنین گفته با شماری از طرف‌های آسیب‌دیده، از جمله دولت‌ها، دانشگاه‌ها و آژانس‌های عمومی، برای اطلاع‌رسانی درباره فعالیت عامل‌های هوش مصنوعی خود تماس گرفته است.