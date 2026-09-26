سکونشینی دختران تکواندوکار کهگیلویه و بویراحمد در منطقه ۶ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی اظهار کرد: مسابقات لیگ تکواندو منطقه ۶ کشور در رده سنی نونهالان به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار شد و نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد با عملکردی قابل توجه در این رقابت‌ها به سه مدال دست یافتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها شیلا نژادی با غلبه بر حریفان خود به فینال راه یافت و در نهایت نشان نقره مسابقات را کسب کرد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: درسا غلامی نیز با عملکردی شایسته به مدال نقره رسید و حنانه پناهیان با ایستادن بر سکوی سوم، نشان برنز این رقابت‌ها را برای کهگیلویه و بویراحمد به ارمغان آورد.

وی با اشاره به عملکرد تیم دختران استان در این دوره از مسابقات گفت: نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجموع ۱۳ پیروزی به دست آوردند و توانمندی تکواندوکاران نونهال استان را در رقابت با حریفان منطقه ۶ کشور به نمایش گذاشتند.

پارسایی این موفقیت را حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و کادر فنی و حمایت خانواده‌ها دانست و افزود: این نتایج می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر تکواندوکاران استان در رقابت‌های کشوری و در ادامه مسابقات بین‌المللی باشد.