اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۱۵۰ طرح کشاورزی در ملکشاهی

علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ایجاد ۱۵۰ طرح کشاورزی در این شهرستان، در مجموع بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اینکه این اعتبار با هدف توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان هزینه میشود، اظهار داشت: این طرحها در حوزههای مختلف کشاورزی اجرایی خواهند شد و میتوانند به افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان کمک کنند.
وی با بیان اینکه شهرستان ملکشاهی حدود ۷۰۰ هکتار باغات دارد، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است این سطح تا ۱۰۰۰ هکتار افزایش یابد؛ بدو شک این توسعه، گامی مؤثر در جهت رونق باغداری و افزایش درآمد باغداران منطقه محسوب میشود.
فاضلی در پایان با تأکید بر اینکه توسعه بخش کشاورزی، یکی از اولویتهای اصلی شهرستان است، خاطرنشان کرد: با تخصیص این اعتبار و اجرای طرحهای جدید، شاهد تحول در بخش کشاورزی ملکشاهی خواهیم بود و این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
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