تیم ملی والیبال ساحلی ایران با صدرنشینی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف تایلند (نتیتورن / واچیراویت) مسابقات رفتند.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه دو بر صفر و با امتیازهای ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. پورعسگری و آقاجانی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست تیمور شرقی و عمان شده بودند.

بدین ترتیب دو تیم ملی والیبال ساحلی ایران به مرحله یک هشتم نهایی این بازی‌ها راه یافتند که مسابقات این مرحله روز دوشنبه ششم مهرماه برگزار خواهد شد.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.