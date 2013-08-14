نخستین دوره لیگ کونگ فو خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت کونگ فو خراسان رضوی از آغاز اولین دوره رقابتهای لیگ کونگ فو آقایان و بانوان استان از مهرماه سال جاری خبر داد.

قربان اعظمی اظهار کرد: در جلسه مشترک روسای هیئت های هنرهای رزمی و کونگ فو شهرستانها و مسئولین کمیته های مختلف هیئت استان، مقرر شد اولین دوره لیگ کونگ فو خراسان رضوی برگزار شود.

دبیر هیئت کونگ فو خراسان رضوی با اشاره به آغاز این لیگ از اوایل مهر ماه امسال افزود: این رقابتها در 2 رده آزاد بر روی رینگ و نیمه آزاد(بدون ضربه به صورت) بر روی تاتامی برگزار خواهد شد.

اعظمی بیان کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری رقابتهای لیگ کونگ فو استان به صورت یک هفته در میان در دو بخش آقایان و بانوان پس از ثبت نام تیم ها انجام خواهد شد.

یک خراسانی سرپرست کمیته پیشکسوتان فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو شد

طی حکمی از سوی سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو، علی اسکندری پیشکسوت این رشته ورزشی در خراسان رضوی به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان این فدراسیون منصوب شد.

با حکم ابولفضل حیدریان سرپرست فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ فو کشور، علی اسکندری از پیشکسوتان در استان خراسان، به عنوان سرپرست کمیته پیشکسوتان این فدراسیون فعالیت خود را آغاز کرد.

گفتنی است علی اسکندری بنیانگذار و رییس سبک کونگ فو کمپو در ایران و دارای درجه کمربند مشکی دان 9 است و سابقه مربیگری تیم ملی را نیز در کارنامه دارد.

اعزام تیم ایروبیک ژیمناستیک خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی از اعزام تیم ایروبیک ژیمناستیک آقایان استان به مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در ایلام خبر داد.

حسین معماریان اظهار کرد: رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی بزرگسالان و نوجوانان کشور و انتخابی تیم ملی با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در ایلام آغاز خواهد شد و تا 26 مرداد ماه به طول خواهد انجامید.

دبیر هیئت ژیمناستیک خراسان رضوی افزود: سعید یعقوبی، سجاد فارمد و شاهین حسامی فر در بخش تیمی بزرگسالان، همچنین حجت رضازاده و محمود ذوقی در بخش انفرادی این رده سنی در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور نماینده دارد.

معماریان گفت: کوروش حاجی آقائی و رضا اکاطی نیز نمایندگان نوجوانان خراسان رضوی در مسابقات ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور خواهند بود.

وی با بیان اینکه هدایت تیم ایروبیک ژیمناستیک استان را هادی گلمکانی بر عهده خواهند داشت، اظهار کرد: هادی قاسم پور و حسین نیک رو نیز داوران اعزامی از خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور در ایلام هستند.

برگزاری مسابقات تکواندو دختران خراسان رضوی

رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی از برگزاری مسابقات تکواندو قهرمانی خردسالان و نونهالان در بخش بانوان در این استان خبر داد.

محمد علی فاطمی نسب در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ضرورت توجه به تیم های پایه ای در رشته تکواندو و علاقه مندان بسیار زیادی که در بخش دختران در رده های سنی نونهالان و خردسالان در خراسان رضوی وجود دارد، تصمیم به برگزاری این رقابت یک روزه گرفتیم.

رئیس هیئت تکواندو خراسان رضوی افزود: این مسابقات در روز جمعه 25 مرداد ماه و از ساعت 8 صبح در محل خانه تکواندو مشهد در مجموعه ورزشی تختی برگزار خواهد شد.

فاطمی نسب اظهار امیدواری کرد در پایان این رقابت ها با شناسایی استعدادهای برتر این رشته ورزشی در استان، گامی در جهت رشد و توسعه تکواندو در تیم های پایه ای دختران برداشته شود.