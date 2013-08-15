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۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۵۱

جمیع خبر داد:

دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش معدن خراسان جنوبی اختصاص یافت

دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش معدن خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از تصویب مبلغ دو هزار و میلیارد ریال در قالب تسهیلات کم بهره به بخش معدن استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع بعد از ظهر پنج شنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان اظهارکرد: این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان حوزه معدن در جهت انجام مطالعات پایه اکتشاف، استخراج، ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری، صنایع معدنی و تجهیز ، توسعه و نوسازی معادن پرداخت خواهد شد.

 وی همچنین از تصویب یک میلیارد ریال برای تقویت سازمان نظام مهندسی معدن استان خبر داد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات استانی ردیف های متمرکز متفرقه و درآمدهای معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

 وی بر توسعه زیر ساختهای بخش معدن استان تاکید کرد و گفت: در راستای توسعه و ایجاد زیرساختهای این بخش به  250 کیلیومتر جاده سازی نیاز است.

 وی برق رسانی به معادن استان را از دیگر ساختهای این بخش عنوان کرد و افزود: تامین برق مجتمع معادن گرانیت شاه کوه نهبندان، ماهور مس دهسلم و معادن زغال سنگ طبس باید  اجرایی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص آب مورد نیاز برای معادن استان گفت: در این زمینه نیز باید پروانه بهره برداری برای هشت حلقه چاه در منطقه معادن پروده طبس صادر شود.

جمیع از اختصاص دو میلیون یورو برای فولاد قاینات خبر داد و گفت: 10 میلیارد تومان اعتبار ریالی نیز برای این کارخانه تصویب شده است.

کد مطلب 2116298

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