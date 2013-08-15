دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش معدن خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع بعد از ظهر پنج شنبه در ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان اظهارکرد: این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان حوزه معدن در جهت انجام مطالعات پایه اکتشاف، استخراج، ایجاد و توسعه واحدهای فرآوری، صنایع معدنی و تجهیز ، توسعه و نوسازی معادن پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از تصویب یک میلیارد ریال برای تقویت سازمان نظام مهندسی معدن استان خبر داد و افزود: این اعتبار از محل اعتبارات استانی ردیف های متمرکز متفرقه و درآمدهای معادن طبق نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص یافته است.

وی بر توسعه زیر ساختهای بخش معدن استان تاکید کرد و گفت: در راستای توسعه و ایجاد زیرساختهای این بخش به 250 کیلیومتر جاده سازی نیاز است.

وی برق رسانی به معادن استان را از دیگر ساختهای این بخش عنوان کرد و افزود: تامین برق مجتمع معادن گرانیت شاه کوه نهبندان، ماهور مس دهسلم و معادن زغال سنگ طبس باید اجرایی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در خصوص آب مورد نیاز برای معادن استان گفت: در این زمینه نیز باید پروانه بهره برداری برای هشت حلقه چاه در منطقه معادن پروده طبس صادر شود.

جمیع از اختصاص دو میلیون یورو برای فولاد قاینات خبر داد و گفت: 10 میلیارد تومان اعتبار ریالی نیز برای این کارخانه تصویب شده است.