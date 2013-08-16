تراکتورسازی تبریز – مس کرمان/پیروزی ضامن بالانشینی!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر فردا جمعه با انجام دیدار های باقی مانده به پایان می رسد و طی آن در یکی از این بازیها، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز میزبان تیم مس کرمان است.

تیم تراکتورسازی که به واسطه دو پیروزی ارزشمند بیرون از خانه برابر دو تیم قدر ذوب آهن و سپاهان اصفهان، اکنون در شرایط روحی روانی بسیار مناسبی قرار دارد، فردا با انگیزه و هدف کسب سومین پیروزی متوالی برابر تیم مس قرار می گیرد.

تراکتورسازان اکنون دیگر دو نتیجه نه چندان خوب ابتدای فصل را به فراموشی سپرده اند و با انگیزه و روحیه بالا به دنبال ثبت اولین برد خانگی در لیگ سیزدهم هستند. بدون شک پیروزی برابر تیم مس کرمان در برابر دیدگان هواداران تیم می تواند برای مجید جلالی و شاگردانش بار روحی مثبت دیگری باشد. به تعبیری باید گفت که پیروزی خانگی در شرایط فعلی برای تیم تراکتورسازی یک نیاز تلقی می شود و چنانچه این امر محقق شود، می توان به واسطه شرایط ایده ال روحی و البته فنی تیم، به پیروزی های بعدی سرخپوشان تبریز امیدوارتر بود.

اما تیم مس کرمان که از چهار بازی قبلی خود سه تساوی کسب کرده، بنا به گفته محمود یاوری سرمربی این تیم هرگز برای کسب تساوی و یا شکست خوردن به تبریز نیامده اما پر واضح است که تیمی همچون مس کرمان که در این فصل هنوز رنگ پیروزی را به خود ندیده، برای تجربه اولین سه امتیاز خود آن هم در تبریز کار بسیار سختی پیش رو دارد.

مس تیمی است که در چهار بازی قبلی خود فقط یک بار موفق به گلزنی شده آن هم در دیداری که با تساوی خانگی برابر تیم استقلال خوزستان در هفته دوم همراه بوده است.

مسی ها در هفته اول در خانه راه اهن به تساوی صفر- صفر رسیدند و در هفته دوم مقابل استقلال خوزستان متوقف شدند. این تیم در هفته سوم در ورزشگاه آزادی برابر پرسپولیس دو بر صفر باخت و در هفته چهارم نیز سومین تساوی خود را بازهم با نتیجه صفر – صفر و این بار برابر تیم ذوب اهن تجربه کرد.

با این نتایج می توان گفت که خط حمله تیم مس به رغم داشتن بازیکنانی همچون ادینهو، مصطفی شجاعی، کریم اسلامی، احمد حسن زاده و حتی شهرام گودرزی تا اینجا نتوانسته زهردار نشان دهد اما تراکتورسازان برای پیروز شدن در بازی عصر فردا برابر این تیم کرمانی، نباید فریب این امار و ارقام را بخورند.

هم اکنون تیم تراکتورسازی تبریز با کسب هفت امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به سه تیم سپاهان، پرسپولیس و نفت در جایگاه سوم ایستاده و تیم مس کرمان نیز با سه امتیاز در خانه چهاردهم جدول قرار گرفته است.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از چارچوب بازی های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور، جام خلیج فارس از ساعت 19:15 فردا جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.