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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

آغاز مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور در حافظیه شیراز

آغاز مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور در حافظیه شیراز

مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان از صبح امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان با شرکت ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ تیم از ۲۷ استان شرکت کننده، به میزبانی استان فارس از صبح امروز جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد.

این مسابقات در نوبت صبح امروز در مواد ۵۰۰۰ متر نهایی، پرتاب چکش نهایی، ۱۰۰ متر مقدماتی، پرش طول مقدماتی و هفتگانه پیگیری شد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان طی روزهای ۶ و ۷ شهریور پیگیری می شود.

رقابت‌های بخش آقایان نیز در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور برگزار خواهد شد.

نتایج رقابت‌های صبح امروز به شرح زیر است:

۵۰۰۰ متر

۱- هانیه شه پری – خوزستان – ۱۷:۴۲.۶۰ دقیقه

۲- مهتاب فخرایی – البرز – ۱۸:۳۸.۲۸ دقیقه

۳- انوشه ذوالفقاری – خراسان رضوی – ۱۹:۱۹.۲۴ دقیقه

پرتاب چکش:

۱- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۹.۶۸ متر

۲- مهدیه حکت سرا – مرکزی – ۴۹.۲۵ متر

۳- معصومه یوسفی – آذربایجان غربی – ۴۳.۶۳ متر

کد مطلب 6930431

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    نظرات

    • مریم IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
      پاسخ
      افرین به دختران ایران عزیزم که خوش درخشیدن

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