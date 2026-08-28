آغاز مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور در حافظیه شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان با شرکت ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ تیم از ۲۷ استان شرکت کننده، به میزبانی استان فارس از صبح امروز جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد.
این مسابقات در نوبت صبح امروز در مواد ۵۰۰۰ متر نهایی، پرتاب چکش نهایی، ۱۰۰ متر مقدماتی، پرش طول مقدماتی و هفتگانه پیگیری شد.
مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان طی روزهای ۶ و ۷ شهریور پیگیری می شود.
رقابتهای بخش آقایان نیز در روزهای ۹ و ۱۰ شهریور برگزار خواهد شد.
نتایج رقابتهای صبح امروز به شرح زیر است:
۵۰۰۰ متر
۱- هانیه شه پری – خوزستان – ۱۷:۴۲.۶۰ دقیقه
۲- مهتاب فخرایی – البرز – ۱۸:۳۸.۲۸ دقیقه
۳- انوشه ذوالفقاری – خراسان رضوی – ۱۹:۱۹.۲۴ دقیقه
پرتاب چکش:
۱- زهرا عرب رستمی – تهران – ۵۹.۶۸ متر
۲- مهدیه حکت سرا – مرکزی – ۴۹.۲۵ متر
۳- معصومه یوسفی – آذربایجان غربی – ۴۳.۶۳ متر
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