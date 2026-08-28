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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

کریمی: هدفمان هر مرحله ارتقاء پیدا می‌کند

کریمی: هدفمان هر مرحله ارتقاء پیدا می‌کند

مدافع میانی تیم ملی والیبال با بیان اینکه هدف تیم ایران هر مرحله ارتقاء پیدا می کند، گفت: برای رسیدن به این برد و راهیابی به جمع ۴ تیم برتر آسیا خیلی زحمت کشیده بودیم، اما قانع نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، زهرا کریمی بعد از صعود تاریخ تیم ملی زنان به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا با شکست سه بر یک اندونزی، اظهار داشت: این برد و نتیجه خیلی چسبید، چون سال‌هاست برای رسیدن به آن زحمت کشیده‌ایم، تمام ابرقدرت‌های والیبال دنیا مثل چین، ژاپن، تایلند و کره که سال‌هاست در لیگ ملت‌ها توپ‌می‌زنند، اینجا بودند و افتخار بزرگی است که توانستیم به این مرحله راه پیدا کنیم، البته که به این قانع نیستیم و هدفمان بعد از هر مرحله بزرگتر می‌شود.

وی تصریح کرد: انشاله که بتوانیم مدال بگیریم و دست پر برگردیم و دل کسانی‌که انرژی مثبت و دعاهای‌شان پشت این مسیر موفقیت بوده را شاد کنیم و حال دل خودمان را بهتر کنیم و برگردیم.

کریمی خاطر نشان کرد: واقعا نمی‌توانم حسم را توصیف کنم، فقط می‌گویم که برای رسیدن به این مرحله خیلی زحمت کشیدیم، خیلی سختی کشیدیم تا این لحظه غرورآفرین را رقم‌ بزنیم. امیدوارم این اشک برای مدال هم رقم بخورد.

تیم ملی والیبال زنان فردا شنبه هفتم شهریور در مرحله نهایی قهرمانی آسیا به مصاف برنده دیدار چین و ویتنام می رود.

کد مطلب 6930444

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