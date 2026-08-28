آغاز «مهمانی امت احمد» در سنندج روایت یک جشن مردمی برای پیامبر

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه همزمان با برگزاری جشن «مهمانی امت احمد»، خانوادهها و گروههای مختلف مردمی در کنار خادمان و فعالان فرهنگی در این مراسم حضور پیدا کردهاند و غرفههای متنوع فرهنگی، مذهبی، پذیرایی و صنایع دستی، حالوهوایی متفاوت به این جشن بخشیده است.
صدای صلوات و منادیان جشن در میان جمعیت به گوش میرسد و کودکان و نوجوانان نیز در کنار خانوادهها سهمی از این جشن مردمی دارند؛ برخی در غرفههای فرهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی دیگر با حضور در برنامههای مختلف، شادی خود را با دیگر شرکتکنندگان تقسیم میکنند.
غرفههای پذیرایی نیز از ساعات آغازین فعالیت خود را شروع کردهاند و خادمان با چای، شربت و دیگر نذورات از مردم پذیرایی میکنند. در بخش صنایع دستی نیز محصولات و هنرهای بومی استان به نمایش درآمده تا این جشن در کنار وجه مذهبی، فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر کردستان باشد.
یکی از جلوههای زیبای «مهمانی امت احمد»، حضور گروههای مردمی و هیئتهایی از شهرستانهای مختلف استان است؛ خادمانی که هر کدام با نیتی متفاوت اما با یک هدف مشترک، یعنی خدمت به مردم و ابراز ارادت به پیامبر اکرم(ص)، در این جشن حاضر شدهاند.
حضور خانوادهها، نوجوانان، جوانان و سالمندان در کنار یکدیگر، تصویری از یک جشن مردمی را شکل داده است؛ جشنی که در آن مرز میان برگزارکننده و مهمان چندان پررنگ نیست و هرکس به اندازه توان خود، بخشی از میزبانی را بر عهده گرفته است.
«مهمانی امت احمد» امسال نیز با محوریت محبت به پیامبر اکرم(ص)، تقویت همدلی و وحدت و مشارکت گروههای مردمی برگزار میشود و غرفهداران و خادمان حاضر در این مراسم تلاش دارند این جشن را به خاطرهای شیرین برای مردم و خانوادههای حاضر تبدیل کنند.
در گوشهوکنار این جشن، از یک استکان چای و شربت تا فعالیتهای فرهنگی و هنری، هر کدام روایتی از عشق و ارادت مردم به پیامبر رحمت(ص) است؛ روایتی که این روزها در میان مردم کردستان رنگ و بوی ویژهای گرفته است.
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