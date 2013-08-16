به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستیانو رونالدو" در پایان دیدار تیم‌های پرتغال - هلند که با گلزنی این بازیکن و تساوی یک بر یک دو تیم انجامید، حاضر نشد در خصوص "خوزه مورینیو" حرفی به میان بیاورد.

روابط این دو در پایان فصل گذشته به تیرگی گرایید زمانی که "مورینیو" در مصاحبه‎ای اعلام کرد "رونالدو" فکر می‌کند همه چیز می‎داند.

رونالدو در گفتگو با O Jogo اظهار داشت: نمی‌خواهم چیزی درباره آن شخص بگویم. ارزشش را ندارد. مرا ببخشید اما نمی‎خواهم در مورد آن شخص حرفی بزنم.

وی در خصوص کار با سرمربی جدید رئال مادرید، کارلو آنچلوتی، گفت: از نحوه کار او خوشم می‌آید. او یک مرد بزرگ و یک مربی بزرگ است.