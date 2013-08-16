به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستیانو رونالدو" در پایان دیدار تیمهای پرتغال - هلند که با گلزنی این بازیکن و تساوی یک بر یک دو تیم انجامید، حاضر نشد در خصوص "خوزه مورینیو" حرفی به میان بیاورد.
روابط این دو در پایان فصل گذشته به تیرگی گرایید زمانی که "مورینیو" در مصاحبهای اعلام کرد "رونالدو" فکر میکند همه چیز میداند.
رونالدو در گفتگو با O Jogo اظهار داشت: نمیخواهم چیزی درباره آن شخص بگویم. ارزشش را ندارد. مرا ببخشید اما نمیخواهم در مورد آن شخص حرفی بزنم.
وی در خصوص کار با سرمربی جدید رئال مادرید، کارلو آنچلوتی، گفت: از نحوه کار او خوشم میآید. او یک مرد بزرگ و یک مربی بزرگ است.
نظر شما