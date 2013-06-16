نمی خواستم آلکس فرگوسن بعدی باشم

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو با بازگشت به چلسی به غیبت شش ساله خود در لیگ برتر پایان داد. این مربی یکی از گزینه‌های جایگزینی سرآلکس فرگوسن در تیم فوتبال منچستریونایتد بود. اما مربی پرتغالی اظهار داشت: من هر گزینه‌ای در فوتبال را رد کردم فقط برای چلسی. من به سرآلکس گفته بودم که می‌خواهم به لیگ برتر بازگردم.

مورینیود افزود: از ماه‌ها قبل می‌دانستم که فرگوسن از منچستریونایتد خواهد رفت و از اعتمادی که به من داشت خوشحالم. تصور می‌کنم که عده‌ای از دور و اطرافیان فرگوسن از تصمیم وی مطلع بودند و این مسئولیتی بر دوش من بود تا ببینم او چه طرحی در سر داشت. او طرح و برنامه خود را به من گفت چون با هم دوستیم. من به او گفتم اگر قرار باشد در انگلستان مربیگری کنم آن تیم چلسی خواهد بود.