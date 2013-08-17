به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم زندگینامه‌ای که جاشوآ مایکل استرن آن را کارگردانی کرده است اولین‌بار در جشنواره فیلم ساندنس امسال به نمایش درآمد.

اشتون کوچر که در این فیلم نقش استیو جابز را بازی کرده است، جزییات زندگی او در اوایل دهه 1970 و تبدیل شدنش به یکی از خلاق‌ترین رهبران تکنولوژی جهان و تاسیس شرکت اپل را به تصویر می کشد.

جاستین لو از هالیوود ریپورتر این فیلم را بیانی قابل قبول و سرگرم‌کننده از زندگی و مسیر کاری یکی از خلاق‌ترین چهره های قرن بیستم نامید که سبک جدیدی خلق نمی کند و بیشتر به دید عموم مردم نسبت به این غول تکنولوژی نزدیک است.

مایکل او سالیوان در واشنگتن‌پست نوشته است که بازی اشتون کوچر برخلاف گفته دیگر منتقدان، در فیلم "جابز" فاجعه‌بار نیست. او از بازی کوچر تعریف کرده است اما به مشکلی در خود فیلم اشاره می‌کند. به گفته او فیلم جابز داستان اپل به عنوان یک شرکت را با داستان مربی و نیروی محرکه‌اش اشتباه می گیرد و زمان زیادی را بر روی معاملات پشت پرده می گذراند و در نتیجه نمی تواند به ما شخصیت اصلی داستان را در درجه ای عمیق‌تر بشناساند.

مارک اولسن در لس آنجلس تایمز از بازی کوچر خیلی خوشش نیامده است. به گفته او کوچر به طرز عجیبی نتوانسته هم به عنوان یک مرد و هم از نظر تاثیری که جابز روی دنیا داشت، با موضوع ارتباط برقرار کند. او می گوید داستان منقطع، شخصیت‌پردازی نه چندان قوی و فیلم "جابز" بیشتر فیلمی تلویزیونی و زندگینامه‌ای است، اما این روزها حتی فیلم های تلویزیونی را نیز با شور و حرارتی بیشتر از این می‌سازند.

سندی کوهن از آسوشیتد پرس نیز می‌گوید اگر عنوان فیلم را "تاریخ شرکت اپل" می گذاشتند خیلی بهتر بود و اضافه می کند که فیلم "جابز" قصد داشته که اولین فیلم بیوگرافیکی درباره استیو جابز باشد (پروژه آرون سورکین فیلم بعدی خواهد بود)، اما به جای اینکه بتواند درکی از خود جابز به مردم بدهد، درباره تاریخ کمپانی اپل و ظهور کامپیوترهای شخصی صحبت کرده است.