به گزارش خبرنگار مهر، علی شکاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش محسوس دمای هوا، کاهش رطوبت پوشش گیاهی و وزش باد، شرایطی را فراهم کرده است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند به وقوع آتش‌سوزی گسترده و خسارت‌های جبران‌ناپذیر در عرصه‌های طبیعی استان منجر شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: در روزهای گرم سال، علف‌ها و گیاهان خشک‌شده همانند مواد قابل اشتعال عمل می‌کنند و رهاکردن ته‌سیگار، روشن‌کردن آتش برای تهیه غذا، سوزاندن بقایای گیاهی و حتی باقی‌گذاشتن زغال نیمه‌افروخته می‌تواند در مدت کوتاهی بخش وسیعی از مراتع و جنگل‌ها را درگیر حریق کند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از عرصه‌های طبیعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت و عوامل ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها در آماده‌باش قرار دارند، اما وسعت عرصه‌های طبیعی استان ایجاب می‌کند مردم و جوامع محلی نیز با حساسیت بیشتری نسبت به مشاهده دود یا آتش واکنش نشان دهند.

شکاری گفت: از گردشگران و طبیعت‌گردان درخواست می‌شود از روشن‌کردن آتش در مجاورت پوشش گیاهی خشک خودداری کنند و در صورت ضرورت، آتش را تنها در محل‌های ایمن و فاقد پوشش گیاهی برپا کرده و پیش از ترک محل، از خاموش‌شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند. همچنین کشاورزان و بهره‌برداران باید از آتش‌زدن بقایای محصولات کشاورزی در حاشیه جنگل‌ها و مراتع به‌شدت پرهیز کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با بیان اینکه زمان در مهار حریق نقشی تعیین‌کننده دارد، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه دود، شعله یا رفتار مشکوک در عرصه‌های طبیعی، موضوع را بدون اتلاف وقت از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹، سامانه امداد جنگل و مرتع گزارش دهند. اعلام سریع و دقیق محل حادثه می‌تواند از گسترش آتش و نابودی سرمایه‌های طبیعی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌سوزی تنها پوشش گیاهی را از بین نمی‌برد، بلکه موجب نابودی زیستگاه حیات‌وحش، کاهش حاصلخیزی خاک، افزایش فرسایش و روان‌آب و برهم‌خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه می‌شود؛ خسارت‌هایی که جبران آن‌ها گاه ده‌ها سال زمان می‌برد.

شکاری تأکید کرد: جنگل‌ها و مراتع، میراث مشترک نسل‌های امروز و فردای ما هستند. در شرایط کنونی، یک بی‌احتیاطی کوچک می‌تواند به فاجعه‌ای بزرگ تبدیل شود؛ بنابراین از همه مردم استان می‌خواهیم با رعایت اصول ایمنی و گزارش سریع حریق، حافظان واقعی طبیعت خراسان رضوی باشند.