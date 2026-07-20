به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نامداری اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین، حوزه هنری انقلاب اسلامی قم، خانه مطبوعات استان قم و جمعی از نهادهای همکار برگزار میشود و با هدف ارتقای مهارتهای فعالان رسانهای حاضر در رویداد عظیم پیادهروی اربعین طراحی شده است.
وی افزود: در این کارگاه، مباحثی همچون «روایتی نو در پیادهروی اربعین» با محورهای «اربعین در امتداد خیابان»، «نماد خونخواهی امام در اربعین ۱۴۴۸» و «اربعین از منظر شعار مثلی لا یبایع مثله» با ارائه محمدحسین رضایی، «جغرافیای تولید محتوای رسانهای در مسیر پیادهروی اربعین» با ارائه امیر حسامینژاد و «راویان اربعین؛ هنر روایتگری تصویری و ولاگسازی با موبایل» با ارائه محسن صابری ارائه خواهد شد.
دبیر قرارگاه مردمی رسانهای «به وقت اربعین» با اشاره به سابقه برگزاری این دورهها گفت: چند سالی است که این کارگاههای آموزشی به همت قرارگاه مردمی رسانهای «به وقت اربعین» و با هدف توانمندسازی خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای رسانهای حاضر در پیادهروی اربعین برگزار میشود.
نامداری تأکید کرد: یکی از ویژگیهای این دورهها، بهرهگیری از اساتیدی است که خود از فعالان رسانهای باسابقه و دارای تجربه میدانی در پیادهروی اربعین هستند و آموزشها را بر پایه تجربه عملی و نیازهای واقعی فعالیت رسانهای در این رویداد بینالمللی ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: این کارگاه روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی قم برگزار میشود و حضور برای علاقهمندان حوزه رسانه و تولید محتوا آزاد است.
قم- دبیر قرارگاه مردمی رسانهای «به وقت اربعین» از برگزاری کارگاه تخصصی آموزش رسانهای اربعین با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین، حوزه هنری و خانه مطبوعات قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نامداری اظهار کرد: این دوره آموزشی با همکاری کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین، حوزه هنری انقلاب اسلامی قم، خانه مطبوعات استان قم و جمعی از نهادهای همکار برگزار میشود و با هدف ارتقای مهارتهای فعالان رسانهای حاضر در رویداد عظیم پیادهروی اربعین طراحی شده است.
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