مهدی طارمی به اردوی المپیاکوس اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال المپیاکوس که همراه با تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت پس از پایان تعطیلاتش روز گذشته به سایر هم تیمی هایش در کشور هلند اضافه شد.

رسانه «sportal» یونان در این رابطه نوشت: خوزه لوئیز مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، از این پس در بخش دوم اردوی پیش‌فصل، یک مهاجم دیگر نیز در اختیار خواهد داشت. این مهاجم مهدی طارمی است که به هلند رسید.

مهاجم المپیاکوس پس از پایان مرخصی‌اش که به دلیل حضور در رقابت‌های جام جهانی به او داده شده بود، روز یکشنبه به هلند سفر کرد. او از روز دوشنبه (۲۹ تیر) در تمرینات تیم زیر نظر سرمربی حاضر خواهد شد و در خط حمله، در کنار یارمچوک، آماده تمرین و مسابقه می‌شود.

طارمی یک فصل با المپیاکوس قرارداد دارد و در صورت اینکه در نقل و انتقالات تابستانی پیشنهاد خوبی به او ارائه شود ممکن است این تیم را ترک کند.