به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل ستاد اربعین استان سمنان در محل اداره کل راهداری به اعزام ۲۰ نیرو برای خدمت در مراسم اربعین اشاره داشت و افزود: این افراد در قالب چهار شیفت کاری ۲۴ساعته پایانه مرزی برکت مهران مستقر خواهند بود.
وی ادامه داد: اعزام این افراد با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام گرفت تا در کنار سایر عوامل اجرایی، در حوزه کنترل ناوگان، مدیریت تردد و ارتقای ایمنی سفرها نقشآفرینی کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان بیان کرد: نیروهای اعزامی با بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته وظایفی همچون کنترل فنی ناوگان، نظارت بر عملکرد اتوبوسهای مسافربری، پایش روند جابهجایی زائران و کمک به روانسازی ترافیک مسیرهای منتهی به مرز را بر عهده خواهند داشت.
قدمی تصریح کرد: مجموعه راهداری استان با تشکیل جلسات هماهنگی، برنامهریزی برای اعزام نیروها، آمادهسازی تجهیزات، بررسی وضعیت ناوگان و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، تمهیدات لازم را برای خدمترسانی مطلوب به زائران فراهم کرده است.
قدمی توضیح داد: در استان سمنان اقدامات متعددی در حوزه آمادگی اربعین شامل ساماندهی و آمادهسازی مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی، تقویت گشتهای راهداری، کنترل وضعیت محورهای مواصلاتی، آمادگی ناوگان حملونقل عمومی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حملونقل انجام شده است تا زائران با ایمنی و آرامش بیشتری در مسیر تردد کنند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان یادآور شد: کنترل و هدایت بیش از ۳۵۰ سرویس اتوبوس توسط تیمهای استان سمنان از دیگر ماموریت های تیم های اعزامی خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: نظارت مستمر بر ناوگان عمومی، بررسی شرایط ایمنی اتوبوسها و همکاری با سایر عوامل مستقر در مرز، از مهمترین وظایف نیروهای اعزامی خواهد بود.
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