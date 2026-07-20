روسیه: آمریکا حمله به تاسیسات اتمی ایران را متوقف کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از اعلام حمله ارتش متجاوز آمریکایی به سایت هسته‌ای دارخووین در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران تصریح کرد: «ما امیدواریم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اقتدار و اعتبار خود را عملاً در برابر کسانی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده و بمباران می‌کنند، به خطر انداخته است، گام‌های ملموس و فوری برای توقف این هرج‌ومرج بردارد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرد که حق مشروع ایران برای توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای در مصارف صلح‌آمیز نباید مورد حملات خارجی قرار گیرد.

زاخارووا افزود: «نباید در مورد اقدام کشورها (از جمله ایران) در استفاده از حق مشروع خود برای توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز بر اساس مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تردید کرد و نباید این حق تحت حملات خارجی قرار گیرد.»

ارتش تروریستی آمریکا طی جنگ های اخیر حملات متعددی را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داده‌ است که مغایر با عرف و منشورهای بین المللی است. مهم ترین این حملات، حمله به سایت‌های فردو، نطنز و اصفهان در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در ابتدا آن را «بسیار موفقیت‌آمیز» توصیف کرده و مدعی شد که ذخایر اورانیوم ایران در این حمله به کلی از بین رفته است، دروغی که بارها توسط رسانه های آمریکایی مورد انتقاد و تمسخر قرار گرفت.

سازمان انرژی اتمی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای در پی حملات دیروز آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به «بی‌تفاوتی» و «هم‌سویی» با حملات به تأسیسات هسته‌ای خود متهم کرده و گفت که این سایت‌ها بر اساس توافقنامه پادمان و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحت نظارت مستمر آژانس قرار دارند.