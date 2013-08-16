حکم زندان برلوسکنی قطعی بوده و باید آن را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در حالی که "پیرو لونگو" وکیل نخست وزیر سابق ایتالیا درباره بخشودگی موکل خود از سوی رئیس جمهوری ایتالیا ابراز امیدواری کرده بود، "جورجیو ناپولیتانو" بر اجرای قانونی حکم زندان "سیلویو برلوسکنی" به اتهام تخلف مالیاتی تاکید کرد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات برلوسکنی وی را به چهار سال زندان و ممنوعیت مادام العمر فعالیت های سیاسی محکوم کرده که این حکم پس از مدتی به یک سال کاهش پیدا کرد و با واکنش تند حزب "مردم آزاد" روبرو شد.

در همین حال گروههای اپوزیسیون در مورد هر گونه میانجیگری مقامات ایتالیا در پرونده های قضایی برلوسکنی هشدار داده بودند. "بپه گریلو" رهبر جنبش 5 ستاره این اقدام را سبب وهن دستگاههای اجرایی و قضایی کشور دانست.

وی تهدید کرده بود اگر ناپولیتانو احکام دادگاه را لغو و زمینه عفو برلوسکنی را فراهم کند، باید از سمت خود کناره گیری کند. بر اساس قوانین ایتالیا شهروندان بالای 70 سال به زندان فرستاده نمی شوند و در عوض دوران محکومیت خود را باید در بازداشت خانگی به سر ببرند.