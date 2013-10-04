بررسی طرح اخراج برلوسکنی از سنا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تعدادی از سناتورهای ایتالیایی از امروز جمعه بحث در مورد اخراج "سیلویو برلوسکنی" از سنا را آغاز کردند.

این اقدام با توجه به آنکه قرار است در اواخر ماه جاری میلادی اخراج برلوسکنی از سنا به رای گذاشته شود، آغاز شده است.

برلوسکنی که در دو دهه گذشته در سطح اول سیاست ایتالیا حضور داشته در جلسه امروز شرکت نکرده، اما این اقدام سناتورها را مورد انتقاد قرار داده و آن را حرکتی از سوی دشمنان سیاسی خود برای کنار زدنش توصیف کرده است.

در نشست امروز، 23 سناتور که عمدتا از حزب چپ میانه دموکراتیک هستند شرکت دارند. این حزب هم اکنون با ائتلاف با حزب آزادی مردم به رهبری برلوسکنی، دولت ائتلافی ایتالیا را تشکیل داده اند.

طرح اخراج برلوسکنی از سنا به سبب تایید محکومیت فساد مالی وی در دادگاه مطرح شده است.

در هفته گذشته برلوسکنی برای فرار از این اخراج با خارج کرن پنج نفر از اعضای حزب خود که در کابینه ایتالیا حضور دارند قصد سرنگون کردن کابینه و برگزاری انتخابات مجدد را داشت که روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان بار دیگر به "انریکو لتا" نخست وزیر رای اعتماد دادند و این اقدام برلوسکنی با شکست روبرو شد.

قرار بود طرح اخراج برلوسکنی از سنا در ماه گذشته به رای گذاشته شود، اما تهدید حزب آزادی مردم به خروج از دولت ائتلافی سبب شد تا بررسی آن تا اواخر ماه اکتبر به تعویق افتد.