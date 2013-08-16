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۲۵ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۰۲

آخرین خبرها از مصر؛

نشست فوری اروپایی ها در دوشنبه آینده / بازداشت 15 عضو برجسته اخوان المسلمین

نشست فوری اروپایی ها در دوشنبه آینده / بازداشت 15 عضو برجسته اخوان المسلمین

افزایش آمار تلفات درگیریها در مصر به 17 نفر تا این ساعت، بازداشت 15 نفر از رهبران اخوان المسلمین و درخواست سران آلمان و فرانسه برای رایزنیهای فوری اتحادیه اروپا در خصوص بحران مصر از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد در درگیریهای قاهره، 13 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.

شبکه العربیه هم گزارش داد شمار کشته های درگیریهای امروز مصر تا این ساعت به 17 نفر رسیده است.

شبکه اسکای نیوز عربی هم گزارش داد نشست فوری کشورهای اروپایی برای بررسی تحولات مصر دوشنبه برگزار می شود.

این شبکه همچنین گزارش داد اولاند و مرکل سران فرانسه و آلمان، خواستار رایزنی های فوری اتحادیه اروپا درباره بحران مصر شدند.

شبکه العربیه هم از بازداشت 15 نفر از رهبران اخوان المسلمین خبر داده است.

کد مطلب 2116711

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