نشست فوری اروپایی ها در دوشنبه آینده / بازداشت 15 عضو برجسته اخوان المسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد در درگیریهای قاهره، 13 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.



شبکه العربیه هم گزارش داد شمار کشته های درگیریهای امروز مصر تا این ساعت به 17 نفر رسیده است.



شبکه اسکای نیوز عربی هم گزارش داد نشست فوری کشورهای اروپایی برای بررسی تحولات مصر دوشنبه برگزار می شود.



این شبکه همچنین گزارش داد اولاند و مرکل سران فرانسه و آلمان، خواستار رایزنی های فوری اتحادیه اروپا درباره بحران مصر شدند.

شبکه العربیه هم از بازداشت 15 نفر از رهبران اخوان المسلمین خبر داده است.