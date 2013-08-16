به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و مس کرمان از ساعت 19 امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفتند که این مسابقه حواشی خاص خودش را داشت.

تغییر زمان این بازی باعث شده بود تا بسیاری از تماشاگران تبریزی دقایق ابتدایی بازی را از دست بدهند و اواخر نیمه اول خود را به ورزشگاه برسانند. این مسابقه قرار بود ساعت 19:45 برگزار شود ولی به خاطر زمان پرواز تیم مس به کرمان زودتر برگزار شد.

* مثل اکثر شهرستان‌ها، خبرنگاران برای حضور در جایگاه خبرنگاران مشکلاتی داشتند.

* تماشاگران تبریزی مجید جلالی را قبل از شروع مسابقه به شدت تشویق کردند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تراکتورسازی در دو بازی خارج از خانه خود موفق شده بود شش امتیاز از سپاهان و ذوب آهن بگیرد.

* بازیکنان، تماشاگران و کادر فنی تراکتورسازی در نیمه نخست بارها به وقت کشی بازیکنان مس کرمان اعتراض کردند. این مسئله در نیمه دوم هم ادامه داشت و باعث شد تا تماشاگران تبریزی چند ثانیه علیه بازیکنان مس شعار بدهند.

* محمد ابراهیمی هافبک تراکتورسازی که بین تماشاگران این تیم محبوبیت دارد، در نیمه دوم تعویض شد و جواد کاظمیان جای او را گرفت. این مسئله انتقاد تماشاگران تراکتور را در پی داشت و آنها به شدت به تشویق ابراهیمی پرداختند.