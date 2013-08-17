برپایی نشست «روایت و هویت» با حضور بلقیس سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بلاغت جدید، روایت یکی از انواع بیان محسوب میشود؛ نوعی از بیان که با عمل و زندگی و رخدادهای آن سر و کار دارد. در نظام اجتماعی، هر فردی بر اساس هویتش که معمولا مبتنی بر گذشته است، روایت و شناخته میشود.
در واسازی هویت اجتماعی و فردی، سازندگان هویت و روایت به نیروها و محدودیتهای خاصی واکنش نشان میدهند. به عنوان مثال برخی بر سنت تاکید دارند، برخی بر طبقه اجتماعی، نژاد و برخی هم بر جنسیت. به عبارتی در این واسازی، ایدئولوژی، قدرت و زبان به عنوان مؤلفههای هویتسازی جایگاه ویژهای دارند.
نشست هفتگی شهر کتاب، روز سهشنبه 29 مرداد از ساعت 16:30 به بررسی دو مفهوم «روایت و هویت» اختصاص دارد که با حضور محمدجواد غلامرضا کاشی، محمد راغب و بلقیس سلیمانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و حضور عموم علاقهمندان در آن آزاد است.
در بحث «هویت و روایت» چگونگی ساخت هویتهای فردی و اجتماعی بیان شده و به دو پرسش «من کیستم؟» و «ما کیستیم؟» پاسخ داده میشود.
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