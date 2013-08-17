علی جیرفتی، معاون شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران درباره راهاندازی موزه پانوراما در تهران توضیح داد: موزه پانورامای تهران در باغ موزه دفاع مقدس در پارک طالقانی ساخته شده و تا آخر تابستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: یکی از گلایههایی که به ما میکردند کمتوجهی به حوزه تجسمی در مقابل حوزههای سینما و تئاتر بود ولی ما در کنار ساخت پردیسهای تئاتری و سینمایی همیشه به فکر هنرهای تجسمی نیز بودهایم.
جیرفتی ساخت اماکنی را که برای نمایش آثار تجسمی است چشمگیر عنوان کرد و گفت: همچنین در باغ موزه قصر دو کریدور بزرگ ساخته و تجهیز شده تا برای نمایش آثار تجسمی مناسب باشد. قرار بر این است که در این موزه آثار تجسمی به صورت فصلی و موضوعی به نمایش دربیاد.
وی ادامه داد: ما کارهای زیادی در این حوزه انجام داده ایم ولی متاسفانه اطلاعرسانی درستی نشده است. هرچند که هنرمندان تجسمی نیز از ما و یا مدیریت شهری مطالبه نکردهاند. به عنوان نمونه حتی هنرمندان این حوزه برای نمایش آثار خود در گالریهای باغ موزه قصر به سراغ ما نیامدهاند.
این مدیر شهری از ساخت و افتتاح موزه پانوراما با سه گالری بزرگ خبر داد و بیان کرد: موزه پانوراما سه گالری دارد و در جنوب شرقی باغ موزه دفاع مقدس به شکل کره ساخته شده که در نوع خود بینظیر است. موزههای پانورامای موجود در جهان که برای وقایع تاریخی ساخته شدهاند، به خوبی گویای عملکرد این گونه هنری در برقراری و ارتباط و انتقال اطلاعات به مخاطب هستند.
وی بیان کرد: موزه پانورامای عملیات بیت المقدس یکی از زیباترین بناهای کشور خواهد بود. در طراحی بخشهای مختلف این ساختمان از شکل هندسی دایره استفاده شده که سادهترین و کاملترین اشکال است. علی رغم پیچیدگیها و قسمتهای مختلف ساختمان که همه در زیرزمین قرار دارند، آنچه ناظر بیرونی خواهد دید، نیم کرهای در وسط آب است که انعکاس آن در سطح آب در کنار انعکاس تصویر آسمان، گویی معلق در آسمان را نمایش میدهد. بنایی که در عین بزرگی و عظمت، بی هیچ ادعایی در سکون و سکوت معلق است و مردان بیادعایی را به یاد میآورد که حماسه بیتالمقدس را آفریدند. در حقیقت این موزه کرهای به قطر 40 متر است که درون زمین ساخته شده است. این کره در زمین قرار دارد و نیمی از آن بیرون زمین است که معماری ویژه و خاصی دارد.
معاون شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در مورد آثاری که در این موزه نصب خواهد شد توضیح داد: درون این موزه حدود 2000 متر نقاشی نصب خواهد شد که روایت خرمشهر از تسخیر این شهر توسط عراق تا آزادسازی و فتح خرمشهر توسط رزمندگان کشورمان است. با نصب این نقاشیها و همراهی صدا، تصویر و نورپردازی کسانی که به این موزه میآیند خود را در فضای عملیات بیتالمقدس احساس خواهند کرد.
وی با ذکر نام ناصر پلنگی به عنوان کسی که نقاشیهایی را برای این موزه کشیده است، ادامه داد: یکی از ویژگیهای منحصربفرد این موزه سقف آن است. کل کره در یک استخر قرار دارد و با توجه به سقف آن که از نوعی استیل ساخته شده که همچون شیشه شفاف است، هم جریان آب بالای موزه و هم آسمان پیداست.
معاون شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پایان گفت: عملیات ساختمانی این پروژه انجام شده است و اکنون در حال نماسازی استیلی و اتمام پروژههای مفهومی داخل هستیم.
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